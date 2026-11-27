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Quando abrirem os portões da 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Zona Oeste do Recife, às 15h deste sábado (28), terá início uma maratona de mais de 12 horas de programação musical que segue, madrugada adentro, reafirmando a vocação histórica do evento: transformar o encontro de gerações, gêneros, sotaques e territórios em pulso coletivo.

Em um mosaico sonoro e visual que atravessa mais de 25 atrações distribuídas pelos palcos Molotov, KMKZE e Concha, a nova edição do festival costura veteranos da cena brasileira e nomes emergentes — de Fernanda Abreu celebrando os 30 anos do álbum “Da Lata” e o show de 30 anos do Cidadão Instigado, passando pelo instrumental histórico do Azymuth a encontros como UANA e N.I.N.A., até as estreias no Brasil de D’Leesa e Naaz; a força do rap, do pop e das pistas com Karol Conká, Major RD, O Kannalha e NandaTsunami.

Os ingressos estão disponíveis online pela Shotgun e presencialmente na Casa Moinho, localizada na Rua do Futuro, 177, no bairro das Graças, no Recife.



Encontro de gerações

Ana Garcia, curadora e idealizadora do evento, lembra que nomes consagrados da música brasileira já dividiram a programação com jovens artistas em edições anteriores, a exemplo de Milton Nascimento, Moraes Moreira e Arnaldo Baptista. “O mais divertido é perceber como essas gerações e esses públicos conseguem dialogar. Às vezes, são nichos completamente diferentes, que talvez nunca se encontrassem em outro contexto, mas que acabam dividindo o mesmo espaço, descobrindo artistas e se surpreendendo. Acho que esse é um dos papéis mais interessantes de um festival”, comenta.

“O nome Coquetel Molotov nasceu justamente dessa mistura. Quando começamos como programa de rádio, no início dos anos 2000, cada um de nós gostava de estilos musicais muito diferentes, e acho que conseguimos levar essa essência para o festival ao longo de todos esses anos. Sempre gostamos de olhar para a história da música brasileira sem perder a curiosidade pelo que está surgindo”, detalha Garcia.

Segundo Ana Garcia, a curadoria também contempla artistas que estão no radar de sua própria playlist. “Eu mesma estou nos meus 45 anos e amo praticamente tudo que está na programação deste ano! Fico muito feliz de olhar para o line-up e sentir que quero aproveitar o festival inteiro, circular pelos três palcos, rever artistas que marcaram minha vida e descobrir outros que estão construindo a música de agora”.



Cultura popular

Há algumas edições, o Coquetel tem trazido na programação artistas e grupos da cultura popular. No ano passado, com Guerreiros do Paço - em evidência pela aparição no filme “O Agente Secreto” - e, nesse ano, com o desfile do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda (PE), que percorrerá os três palcos levando o frevo para dentro da experiência do festival. A concentração acontece às 20h40, no Palco Molotov, com encerramento previsto para às 21h20, no Palco Concha.



“Lia de Itamaracá participou pela primeira vez do Coquetel Molotov em 2017, como convidada no show de Rincon Sapiência. Aquele foi um ano muito importante para a nossa curadoria, porque também foi quando trouxemos o brega para os palcos do festival. Acho que, a partir dali, fomos entendendo cada vez mais a importância de ampliar esse diálogo entre a música contemporânea e as manifestações da nossa cultura popular”, avalia a curadora.



Contemplar esses artistas populares é abrir a possibilidade de sua fruição além dos ciclos festivos. “Queremos que o Coquetel seja do território onde acontece. O frevo, o maracatu, a ciranda e tantas outras expressões não precisam estar restritos ao Carnaval ou às festas populares. São manifestações vivas, que fazem parte da nossa identidade e que merecem ocupar diferentes espaços ao longo do ano”, explica Ana Garcia.

“Recebemos um público muito diverso, inclusive muitas pessoas de outros estados e países, e acho incrível poder apresentar um pouco da riqueza musical de Pernambuco, do brega funk ao frevo, do maracatu ao pop, ao rap e ao rock. E também provocar encontros entre públicos que talvez não frequentassem os mesmos eventos. Acho que a beleza do Coquetel está justamente nisso: alguém pode chegar para ver uma banda de rock e acabar encantado por um grupo de cultura popular, ou o contrário. É essa mistura que nos interessa, porque não precisamos separar a nossa cultura em caixinhas”, completa.



Outros destaques

No Palco KMKZE, dedicado à música eletrônica, atrações ligadas à cultura de pista e à experimentação sonora. Em sua quinta edição dentro do festival, o espaço tem curadoria de Libra Lima e reúne atrações como MikeQ convida Ballroom PE, Africanoise, Katy da Voz e as Abusadas, Anti Ribeiro e Tropa do Jamal, que encerra a programação às 4h da manhã.

Missões e desafios do festival

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o No Ar Coquetel Molotov chega à sua 23ª edição mantendo o compromisso com a descoberta de novos artistas, a circulação de diferentes cenas musicais e a valorização da diversidade. O festival também desenvolve iniciativas de acessibilidade, sustentabilidade e acolhimento, com ações voltadas à construção de um ambiente mais seguro e livre de assédio.



“Acho importante aproveitar esse espaço para falar de um desafio que vai muito além do Coquetel Molotov: a necessidade urgente de Pernambuco colocar em funcionamento uma lei estadual de incentivo à cultura por meio do mecenato”, cobra Ana Garcia.



A continuidade e a longevidade do projeto, diz a idealizadora, depende de mais incentivo do poder público e de patrocinadores. “Chegar à 23ª edição de um festival desse porte é motivo de muito orgulho, mas também de muita preocupação. A cada ano, precisamos reconstruir praticamente do zero as condições para continuar existindo. Pernambuco tem uma produção cultural riquíssima, festivais longevos, artistas reconhecidos internacionalmente e uma cadeia criativa que gera trabalho, renda e movimenta a economia. Mas ainda temos enormes dificuldades para captar recursos e garantir a continuidade desses projetos”.



“Precisamos de um mecenato que permita às empresas investir na cultura pernambucana por meio de incentivos fiscais, como acontece em outros estados. Isso ajudaria a fortalecer não apenas os festivais consolidados, mas também novos projetos, artistas e iniciativas independentes”, avalia Ana Garcia.



Confira os horários dos shows



PALCO MOLOTOV

17h00 Zé do Cão convida Curupife (PE)

18h10 NandaTsunami (SP)

19h30 Fernanda Abreu - Da Lata 30 Anos (RJ)

21h10 UANA (PE) convida N.I.N.A. (RJ)

22h40 Bia Soull (PR)

23h45 Major RD (RJ)

01h05 Karol Conká - Especial Batuk Freak (PR)

02h35 O Kannalha (BA)



PALCO KMKZE

16h20 Reggae pelo Reggae Sounds (PE) convida Célia Sampaio (MA)

19h30 Destalado (PE) convida Relikia (PE), Tremsete (PE), Cosmus (PE) e Laryssa Real (PE)

21h10 Africanoise (live) (RJ)

22h45 Anti Ribeiro (SE)

00h15 MikeQ (EUA) convida Ballroom PE (PE)

01h50 Katy da Voz e as Abusadas (SP)

02h30 D.Silvestre (RO)

04h00 Tropa do Jamal (PE)



PALCO CONCHA

16h30 Bruxos de Nadí (PE/MA)

17h40 Cidadão Instigado (CE)

19h00 Naaz (Países Baixos)

20h10 Ciça (MG)

21h40 Catwalk by Club Metrópole (PE)

22h10 Azymuth (RJ)

23h30 D’Leesa (EUA)

00h45 Ego Eris (PE)

01h55 Boogarins (GO)



CORTEJO DO CLUBE CARNAVALESCO MISTO VASSOURINHAS DE OLINDA (PE)

Com desfile da agremiação completa por todos os palcos:

20h40 Concentração no Palco Molotov

21h20 Encerramento no Palco Concha



O que pode e o que não pode levar ao festival?

Para garantir uma experiência tranquila e segura, a organização orienta o público a conferir antecipadamente as regras de acesso ao evento, incluindo os objetos permitidos e proibidos, além das recomendações de segurança e funcionamento da estrutura.



Itens permitidos:

Mochila, Capa de chuva, Protetor solar (proibido aerosol), Repelente (proibido aerosol), Desodorante (proibido aerosol), Lenços umedecidos, Carteira de cigarro, Barrinha de cereal fechada (para consumo pessoal), Canga/Lençol, Celular e carregador, Copo das edições passadas, Pacote de biscoito e salgadinho com embalagem fechada (para consumo pessoal) e Frutas (para consumo pessoal).



Itens proibidos:

Armas de fogo e brancas, Materiais cortantes ou perfurantes, Substâncias ou engenhos explosivos/pirotécnicos, Tubos em aerosol contendo qualquer substância, Garrafas, copos, pratos ou qualquer outro material de vidro, Recipientes térmicos/metálicos pesados, Bandeiras ou faixas com mastros, Capacetes, Guarda-chuva, Câmeras profissionais, Drogas ilícitas e Drone. As atualizações e orientações para o público serão divulgadas nos canais oficiais do festival.



A 23ª edição do No Ar Coquetel Molotov tem patrocínio dos Cartões BB via Lei Rouanet, Prefeitura do Recife e Embratur; Apoio: Embaixada dos Países Baixos; Cerveja Oficial: Heineken, Vendas Oficiais da Shotgun e realização da Coda Produções, Instituto Cultural Coquetel Molotov, Ministério da Cultura e Governo Federal.



SERVIÇO

23ª edição do No Ar Coquetel Molotov

Quando: 28 de novembro de 2026, a partir das 15h.

Onde: Campus da UFPE - Recife, PE

Onde: Avenida Prof. Moraes Rego, nº 1235 - Cidade Universitária

Ingressos: A partir de R$ 105, à venda na Shotgun

Venda física: Casa Moinho - Rua do Futuro, 177, Graças, Recife

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