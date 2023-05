A- A+

COQUETEL MOLOTOV No Ar Coquetel Molotovo: festival celebra 20 anos e anuncia primeiras atrações Marcado para outubro, festival também será celebrado com o lançamento de documentário

O Festival No Ar Coquetel Molotov celebra neste 2023 "vinte primaveras". Já com data e local marcados para ser celebrado - em 21 de outubro, no Campus da UFPE - o evento anunciou as primeiras atrações, além de um documentário que também integra as comcemorações.



Retorna à line up da festa a baiana Luedji Luna e pela primeira vez, se apresentam no festival N.I.N.A (RJ) e Irmãs de Pau (SP) - respectivamente nome em alta do Grime e Drill, enquanto a dupla é destaque do funk.



Luedji Luna, artista baiana | Crédito: Bruno Santiago/Divulgação

Documentário

Um compilado das duas décadas do Coquetel Molotovo ganha registro em um documentário, previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano.



"CoquetelMolotov.doc" traz, entre outras coisas, depoimentos de quem integra a produção do festival, assim como de artistas que chegaram junto palcos afora, no decorres de vinte edições do evento.

Serviço

No Ar Coquetel Molotov - 20 Anos



Quando: 21 de outubro

Onde: Campus da UFPE (Recife)



Ingressos a partir de R$ 75 no Sympla

Veja também

LITERATURA Haruki Murakami vence o Prêmio Princesa das Astúrias de Letras