No ar em "Coração Acelerado" e à espera de "Dona Beja", David Junior fala da paixão por TV

A- A+

Leia também

• "O Agente Secreto": obra vence na categoria de melhor filme estrangeiro em premiação francesa

• "O Agente Secreto" recebe 10 indicações ao International Cinephile Society Awards

• Wagner Moura "agradece" Bolsonaro pela existência do filme "O Agente Secreto"

David Junior admite que gosta de estar no ar. Depois de passar o último semestre envolvido com a “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão do Huck”, a competição ainda estava na metade quando ele acertou sua participação em “Coração Acelerado”, recém-lançada novela das sete.



Na pele do misterioso Leandro, técnico de som especializado em grandes shows, ele tem interesses escusos ao se aproximar da mocinha da história, Agrado, papel de Isadora Cruz.



“É uma novela cheia de cores, músicas e personagens em busca de seus sonhos. Quase que fiquei de fora do projeto. Mas, por sorte, a missão de interpretar o Leandro caiu nas minhas mãos”, ressalta.



Inicialmente, David fez testes para viver o empresário musical Ronei, papel que acabou ficando com Thomás Aquino. “É uma movimentação normal na tevê. Foi uma questão de adequação aos personagens e, no fim, achei que o Leandro tem mais a minha cara mesmo”, avalia.



Lá e cá

Envolvido com as gravações de “Coração Acelerado” desde o último mês de outubro, David teve de passar quase três meses se dividindo entre os estúdios e locações do folhetim e os ensaios para a “Dança dos Famosos”, onde terminou em quarto lugar.



“Foi uma correria intensa. Mas a produção do programa e da novela foram muitos gentis e entenderam que eram duas oportunidades importantes para mim. Com ajuda da minha família, consegui me manter inteiro em ambos os projetos. Gosto e preciso trabalhar, levar grana para casa”, justifica.



Paralelamente, David também se debruçou por uma pesquisa pessoal sobre funcionamento de estúdios, equipamentos mais utilizados, gírias profissionais e o rentável e popular mercado de música sertaneja.



“É um universo muito rico, cheio de grandes talentos, mas também com uma disputa intensa. Como em qualquer ambiente artístico e empresarial, existe muito conflito de interesses e brigas de ego”, opina.



"Dona Beja"

Enquanto se diverte na viagem musical, David aguarda o lançamento de “Dona Beja”, remake da trama “Dona Beija” produzida pela extinta Manchete, em 1986.



Produzido pela Floresta e com previsão de estreia para 2 de fevereiro, a novela da HBO Max vem sendo arquitetada desde o início de 2022. Com o projeto sendo atropelado pelas incertezas devido à fusão entre Warner, dona da HBO, e a Discovery.



O início das gravações acabou sofrendo seguidos adiamentos. Em cena, David é Antônio, grande amor da vida da protagonista e personagem-título, vivida por Grazi Massafera.



“Foi lindo reencontrar a Grazi anos depois de 'Bom Sucesso', uma novela que nos deu muitas alegrias”, conta. Com problemas de bastidores e diversos desentendimentos entre elenco, direção e produtora, o remake desperta dúvidas em David sobre o resultado das gravações. “Sou muito autocrítico. Gravamos por muito tempo e minha ansiedade vem de como vão resolver as cenas na edição. Espero sempre pelo melhor”, torce.



Começo

David estava engrenando na carreira de modelo quando foi convidado para fazer uma peça de teatro. A paixão pela atuação acabou fazendo com que ele buscasse formação e aprimoramento. Depois de algumas figurações, a estreia na tevê foi em um pequeno papel em “Cordel Encantado”, de 2011.



O primeiro papel de destaque, entretanto, surgiu apenas em 2017, na pele do empresário Dom, de “Pega-Pega”. Aos 40 anos, David se orgulha da carreira que vem construindo, onde equilibra produções de maior prestígio artístico, como “Sob Pressão” e “Fim”, com novelas e competições em programas de grande apelo popular.



“Gosto dessa diversidade, de trabalhar com diferentes equipes e propostas.



SERVIÇO

“Coração Acelerado” - Globo - de segunda a sábado, às 19h20

“Dona Beja” - HBO Max - estreia prevista para 2 de fevereiro



Veja também