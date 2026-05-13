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MÚSICA "No Balanço do Mar": Ricco Serafim estreia EP do projeto Ciranda de Pontezinha Com cinco faixas, projeto ganha lançamento nas plataformas digitais neste sábado (16)

A inspiração veio de vivências, ainda nos idos anos de 1990, quando Ricco Serafim percorria cirandas pelas praias de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul pernambucano.



De lá para cá, em um compilado de memórias, foi concebido "No Balanço do Mar" - EP que marca a estreia do projeto "Ciranda de Pontezinha" nas plataformas digitais.



Composto por cinco faixas, o trabalho reforça a tradiçào das rodas de ciranda e, portanto, da cultura popular de Perambuco, a partir de mestres como Noé da Ciranda, Mestre Bi e Baracho, entre outros nomes de uma das danças populares mais tradicionais do Nordeste.

"A Ciranda de Pontezinha canta o Litoral Sul, canta o vai e vem das ondas, a dança em roda, a poesia que nasce das areias e do chão batido, dos encontros e da escuta”, afirma Ricco, que tem trajetória pautada pela ciranda, mas também pelo coco de roda e pelo maracatu.

Com audiodescrição como faixa de acessibilidade, o EP - produzido sob incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e apoio do Governo de Pernambuco - traz as canções "Morena Faceira", "Apresentação", "Cheiro de Fulô", "No Balança do Mar" e "Ciranda de Balanço".









Integram o disco junto a Ricco Serafim, que fica à frente dos vocais no EP, os músicos Guilherme Otávio, Luciano Ramos, Josias Costa e Willy Peixe.

Vale destacar que no dia do lançamento de "No Balanço do Mar", o Ciranda de Pontezinha apresentará o EP no VI Congresso Estadual de Cirandas, que acontece na Mata Norte pernambucana, precisamente na cidade de Aliança.

SERVIÇO

Lançamento do EP "No Balanço do Mar", do projeto "Ciranda de Balanço" de Ricco Serafim

Quando: Sábado, 16 de maio, nas plataformas digitais



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