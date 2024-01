No Bate-papo BBB, Thaís Fersoza enquadra Maycon: "Ela pode usar o que bem entender!"

A- A+

Após ser eliminado no primeiro Paredão do Big Brother Brasil (BBB24), no Bate-papo BBB, o merendeiro escolar Maycon levou uma enquadrada da apresentadora Thaís Fersoza, que apresentou o quadro ao lado do comediante Ed Gama, deu o papo reto sobre as atitudes do aprticipante em relação às roupas transparentes da modelo Yasmin Brunet.



"Sim, ela é um mulherão. Ela é maravilhosa e pode usar o que quiser", inicia a apresentadora, sendo interrompida por Maycon. "Mas eu não", respondeu. A apresentadora, então, pediu novamente a palavra, agora com mais ênfase. "E no lugar de fala que você me permite, eu acho que esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar a atenção do cara… é tão antigo… Sabe? Porque a mulher se veste para ela. Ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, do jeito que ela se sentir bem, do jeito que é a personalidade dela, que é a essência dela", disparou.

"E ela não tem que se preocupar com o que ela está usando porque isso vai atingir vocês de alguma maneira. Isso é respeito, né? Que tem que ter com todos. E eu acho que não é você, não sou eu nem é o Edi (Gama) que vai ditar o que qualquer outra pessoa vai usar. É uma questão de respeito. Ela vaiu usar as roupas dela, do jeito que ela se sente bem, do jeito que ela se sente confortável e cabe a você e a todos nós respeitar isso e ponto!", cravou Thaís.

A Apresentadora contou que essa atitude foi levada em conta para a eliminação do participante. "É um pensamento muito antigo achar que a mulher que está com uma roupa transparente está fazendo isso para chamar a atenção do homem. Não, ela está fazendo isso porque ela gosta, porque ela pode, porque o corpo é dela e porque ela pode usar a roupa que ela bem entender usar. A real é essa! Isso também gerou uma discussão grande na internet porque é um assunto que vem sendo batalhado há tantos anos e buscando um espaço há tanto tempo que surpreende que a gente tenha que, mais uma vez, falar sobre isso", disse.

