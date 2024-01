A- A+

BBB 24 No Bate-Papo BBB, Vinicius comenta sobre sua participação no programa; confira reações Foi a primeira entrevista do agora ex-BBB após sua eliminação

Após ser eliminado do BBB 24, nesta terça-feira (23), Vinicius foi o convidado do Bate-Papo BBB, com Thais Fersoza e Ed Gama. O atleta comentou sobre sua participação no programa, a aproximação com Isabelle e Giovanna, assistiu aos comentários que geraram tretas na casa e se emocionou ao rever familiares.



Confira os melhores momentos da entrevista:

Cantadas mal sucedidas

O eliminado Vinicius iniciou o Bate-Papo reconhecendo um ponto fraco, suas cantadas, arrancando risadas dos apresentadores. Ele foi convidado a assistir à conversa que Isabelle teve com Michel em uma das festas da edição, quando a manauara revelou que não queria se envolver com ninguém no reality. "É verdade, tem muita coisa em jogo", opinou Vinicius.



O paratleta também comentou sobre Giovanna. Ele disse que as sisters são "sua cara" e disse que já tinha entendido que estava "prateleira da friendzone" e, por isso, imaginava que não ia rolar romance com nenhuma das duas durante o confinamento.

Ao assistir à justificativa feita pelos brothers que declararam o voto nele durante formação do Paredão, o paratleta se mostrou surpreso com o argumento usado por Yasmin na dinâmica. A sister justificou seu voto dizendo que o ex-brother fez brincadeiras que ela não gostou. "A única coisa ruim que eu falei para ela foi que eu não gostava de loiras", explicou.



Tretas e VAR

O agora ex-brother também falou sobre as fofocas que espalhou pela casa, por exemplo, a que ele contou para MC Bin Laden sobre Vanessa Lopes, no Quarto do Líder, que acabou gerando treta na casa. "Era para se desenrolar e bum! Teve desmaio, teve tudo isso e antes da festa", comentou o paratleta.



Vinicius também comentou sobre a polêmica envolvendo uma fala de Davi. Ele assistiu ao VAR do que o motorista de aplicativo falou para Lucas Henrique e MC Bin Laden, mas manteve o seu ponto de vista. "Acho que foi uma fala meio chata, de desmerecer todo mundo. Nunca gostei dessa rotulação de Camarote, Pipoca e Puxadinho. Eu tentei unir todo mundo", comentou.

O ex-brother chorou ao falar com a mãe e a irmã pela primeira vez desde o confinamento. Vinicius se emocionou ao ver as duas em uma chamada ao vivo, e ainda aproveitou para perguntar se ele estava "com a língua muito afiada" no BBB.

Veja também

DIREITOS AUTORAIS Dubladores lançam movimento global em defesa da profissão diante do avanço da IA