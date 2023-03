A- A+

bbb 23 No BBB 23, Aline defende Domitila de acusações de Fred e Bruna: "É o lugar de fala dela" Participantes afirmaram que a pernambucana é "tendenciosa" por levantar questões raciais no programa

Trechos de uma conversa que ocorreu no BBB 23, na madrugada desta terça-feira (21), têm circulado nas redes sociais. No Quarto Deserto, Bruna Griphao e Fred Desimpedidos criticaram Domitila Barros por tocar em temas raciais no programa.

Após o Jogo da Discórdia, Bruna e Domitila ganharam um jantar no lado externo da casa, já que foram apontadas como “protagonistas” por seus colegas de confinamento. As duas aproveitaram para “lavar a roupa suja” e a Miss Alemanha não escondeu seu incômodo com a atriz.

Em conversa com Aline Wirley e Amanda, após o jantar, Bruna afirmou que a pernambucana foi tendenciosa quando disse que a artista e seus aliados não estavam acostumados a lidar com uma pessoa como ela “sem ser em uma posição de serventia”.



Aline, no entanto, afirmou achar interessante a fala de Domitila. Questionada por Bruna sobre o que ela achava que a ativista queria dizer, a cantora respondeu: "Por vocês três [Fred, Bruna e Larissa] serem pessoas brancas. E foi a pergunta que eu fiz hoje de manhã pra você, onde será que afeta ela, você assim? E pode ser, pode disparar muitos gatilhos sim, Bruna".





Fred entra no quarto pouco tempo depois e ouve a conversa. Amanda pergunta ao youtuber se Domitila havia falado algo parecido quando estavam juntos no Quarto Branco. O jornalista aproveita para alfinetar a rival.

“Ela sempre fala ‘no seu privilégio’, ‘não tô aqui pra te servir’, ‘você é milionário’, ‘a favela venceu’. Ela vem com umas paradas muito bem planejadas. É o jogo dela”, responde. Incomodada com a fala do colega, Aline rebate: "É delicado falar que é um jogo, tá, gente? Na verdade, é o lugar de fala dela".





Mais tarde, Aline voltou a falar sobre o assunto com Sarah Aline. Sensibilizada, a ex-Rouge chorou e se questionou sobre a situação apontada por Domitila. “Será que eu não estou vendo o que deveria?”, perguntou a cantora.

