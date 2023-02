A- A+

BBB 23 No BBB 23, Tadeu Schmidt se despede de Tina em idioma angolano; descubra a tradução da frase Apresentador utilizou o umbundo, segunda língua mais falada no país de origem da sister

Tina foi a eliminada da semana no BBB 23, com 54,2% dos votos. Na despedida da analista de Marketing da casa, na noite desta segunda-feira (7), Tadeu Schmidt emocionou a sister e ganhou repercussão nas redes sociais.





Já no estúdio com Tina, após anunciar a saída da participante do programa, o apresentador disse que pensou na melhor despedida para a modelo. “Eu procurei as palavras certas para me despedir de você, com muito carinho, encontrei essas aqui", iniciou.

Em seguida, Tadeu utilizou uma frase em umbundu, segunda língua mais falada em Angola, país de origem de Tina. “Ove okomohisã. Ndapandula”, disse o jornalista, levando a modelo às lágrimas.



Após a despedida, durante o Bate-Papo BBB, Tina explicou a tradução da frase para o português. "Ele falou que eu sou muito especial e me cumprimentou. Me senti honrada porque é um idioma muito difícil", afirmou.

