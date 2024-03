A- A+

BBB 24 No BBB 24, Davi atende Big Fone, mas não conta aos brothers que foi "trote" Mais quatro toques falsos estão previstos para os próximos dias no reality

A “trolagem” com os participantes do “Big Brother Brasil 2024” começou. Conforme já havia sido anunciado, o primeiro de cinco toques falsos do Big Fone ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º).

Ao ouvirem o toque, os brothers e sisters saíram correndo para atender a ligação. Davi, que já estava deitado no sofá do jardim, chegou primeiro. O baiano, no entanto, só ouviu um sinal de “linha ocupada”.

Em silêncio, Davi permaneceu com o telefone por algum tempo. Ao ser questionado por outros sobre o teor da suposta mensagem, ele fez mistério. “Se não for falar, eu vou voltar para a cozinha”, disse Leidy Elin. “Pode voltar para a cozinha”, respondeu o motorista de aplicativo.



Ainda mantendo o sigilo sobre o “trote”, Davi brincou com os outros participantes. “Acordaram?”, riu o baiano. Ao ser questionado por Beatriz se estaria no Paredão, ele negou. “Não. Nada não, relaxa”, acalmou.

O Big Fone receberá mais uma chamada nesta sexta-feira, às 16h. A ligação será novamente sem nenhuma mensagem. Ao sexto toque do telefone, previsto para o domingo (3), às 17h20, quem atender será indicado ao Paredão. Se a pessoa for o Líder ou o Anjo, poderá colocar alguém em seu lugar.

