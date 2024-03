No "BBB 24", Festa da Líder revela estratégias e alianças dos brothers em "show de talentos"

A- A+

Na madrugada desta quinta-feira (14), a casa do BBB 24 foi palco de mais uma festa da líder Beatriz, desta vez com a temática Show de Talentos. Os participantes aproveitaram a oportunidade para mostrar suas habilidades em apresentações que variaram desde danças típicas até um cover de Xande de Pilares.

A noite também foi marcada por estratégias e conversas sobre o jogo. Lucas deixou claro seu posicionamento em relação a Isabelle. "É diferente o Davi voltar do Paredão. O Davi voltar, eu não falei com ele, porque de fato, eu quero que ele se f***. Não estou nem aí pra ele, tá ligado? A Bia já não é isso, é outra parada, entende? Eu consigo separar. Por exemplo, a Cunhã falou comigo, ela falou assim: 'Buda, parabéns por ter voltado', eu nem ia falar com ela não, mano. Porque de fato quero que ela saia, tá ligado?", disse.

Em outro momento, o professor de educação física conversou com Pitel e expressou preocupações sobre as repercussões de suas ações e interações na casa. "A minha [vida] pode estar muito ferrada lá fora, mas eu decidi que vou resolver quando chegar lá fora. Não tem o que fazer aqui dentro," disse.

Desde que Camila, a sua mulher, não apareceu no vídeo do Anjo, Lucas tem questionado o que pode ter acontecido fora da casa. Ainda durante a festa, ele e Pitel tiveram mais dois momentos que chamaram a atenção. Juntos, eles dançaram e cantaram a música Lancinho, da Turma do Pagode, e fingiram estar em um programa de entrevista em que o professor mostrou o seu "diferencial".

Isabelle e Matteus: cumplicidade e elogios

Isabelle e Matteus tiveram seus momentos de cumplicidade, especialmente na pista de dança. Isabelle não poupou elogios a Matteus, chamando-o de "um grande gato" e destacando sua habilidade na dança.

Dinâmicas e alianças

As conversas sobre estratégias de jogo foram intensas. Bin e Fernanda analisaram a mudança de comportamento de Beatriz e Matteus com o poder. Fernanda foi enfática em relação a Isabelle, destacando sua incapacidade de aceitar críticas: "Ela se acha maravilhosa ao ponto de não poder ouvir uma crítica".

MC Bin Laden tem crise de ansiedade

Depois de conversar com Fernanda no quarto Gnomo, MC Bin Laden sofreu uma crise de ansiedade e náuseas. A confeiteira, ao tentar confortar Bin Laden, disse: "A gente vai ganhar o Líder amanhã. Não tem nada a ver, ansiedade não é encontrar um problema em você. Coração acelera, a gente fica mal, com dores, mas óbvio que fisicamente não é".

Com o desconforto persistindo, o brother disse: "Tô com uma ânsia, velho. Não passa." Fernanda então sugeriu uma solução prática. Encorajado por ela, Bin Laden seguiu para o banheiro e vomitou, buscando alívio para seu mal-estar.

Davi expressa emoções e faz declarações

Já para Davi, a festa foi de troca de declarações. O motorista de aplicativo se abriu emocionalmente, expressando seus sentimentos por Alane e Isabelle. Ele disse para Alane: "Você é a rainha das rainhas", demonstrando seu forte vínculo emocional com ela.

"O Brasil me odeia", reclama Leidy

Leidy compartilhou seus planos para o caso de ganhar a liderança, indicando que Davi, Fernanda, MC Bin Laden e Matteus estariam em sua mira. A trancista ainda fez uma brincadeira sobre a sua situação no jogo, relembrando a briga com Davi, quando ela jogou as suas roupas na piscina. "O Brasil me odeia por causa do 'Julietto'", disse.



Veja também

MÚSICA Entenda por que Olivia Rodrigo distribuiu pílulas do dia seguinte para seus fãs em show