No ''BBB 24'', integrantes reagem à eliminação; debates sobre vilão e ''plantas'' dominam madrugada

A- A+

Na madrugada desta quarta-feira, 14, a eliminação de Marcus Vinicius com 84,86% dos votos, gerou repercussões significativas entre os participantes. A saída do brother levantou discussões sobre a percepção do público em relação ao jogo, além de incitar a formação de novas estratégias e alianças.

Leidy Elin expressou preocupação sobre a força de Davi fora da casa, sugerindo que ele se tornou um dos competidores mais fortes. A eliminação também provocou emoções variadas, com Leidy Elin se emocionando profundamente e sendo consolada por Lucas Henrique, enquanto Davi e Isabelle celebraram o resultado com um mergulho na piscina.

O discurso de eliminação foi um ponto de reflexão para os confinados. A escolha da "vilã" da temporada se tornou tópico de debate, com Rodriguinho apontando Fernanda como dona do título. Wanessa, por outro lado, rejeitou qualquer possibilidade de assumir esse papel, expressando interesse em enfrentar o paredão para medir sua popularidade com o público.

A questão das "plantas" no jogo também entrou na mira dos competidores. Beatriz sugeriu que era o momento de direcionar essas figuras para o paredão. Confira abaixo, com mais detalhes, os principais acontecimentos desta madrugada do BBB 24.

O impacto do último Paredão

A eliminação de Marcus Vinicius marcou uma virada estratégica no BBB 24. Leidy Elin, profundamente afetada pela saída do aliado, encontrou consolo em Lucas Henrique. Entre lágrimas, ela expressou: "Eu quero a minha mãe".

A eliminação levantou questões cruciais entre os participantes. No jardim, Michel, Raquele e Giovanna refletiram sobre as consequências das ações de Marcus na noite anterior. Raquele questionou: "será que se o Marcus sair é uma resposta pra gente?". Michel ponderou sobre o impacto de não ter reagido a Marcus durante um confronto, sugerindo que a abstenção de resposta pode ter sido benéfica.

No quarto Fada, a discussão girou em torno do discurso do apresentador Tadeu Schmidt. Alane compartilhou sua ansiedade, dizendo se sentir "apavorada" e que o "medo a trava demais". Matteus e Davi ofereceram suporte, destacando a importância da autoconfiança. Davi encorajou Alane, lembrando-a de sua resiliência: "você voltou. Naquele momento, você acreditou".

A conversa evoluiu para a análise da eliminação de Marcus, com Deniziane sugerindo que sua saída poderia indicar a força de Davi e Isabelle no jogo. "Se ele saiu, ele fez algumas coisas e ele teve as consequências disso", concluiu Deniziane, enfatizando a percepção de força de Davi e Isabelle perante o público.

A noite também foi marcada por alertas e previsões. Matteus advertiu Davi sobre as mudanças nas dinâmicas sociais: "tu te cuida, porque agora o pessoal vai chegar em ti". Alane predisse uma onda de aproximação em direção a Davi: "todo mundo vai querer ser teu amigo agora". Davi, por sua vez, reafirmou sua lealdade a Matteus e Isabelle, colocando-os em seu "pódio" e rejeitando mudanças em suas alianças com base em conveniência.

A escolha do vilão da temporada

No BBB 24, a recente eliminação de Marcus Vinicius desencadeou importantes discussões sobre as dinâmicas sociais e a escolha do vilão dentro da casa.

Lucas Henrique, ao debater o resultado do último Paredão, destacou a posição estratégica de Davi: "acho que o Davi está forte lá fora. Porque ele é um cara do tudo ou nada". Este comentário indica a percepção de Davi como um competidor influente, capaz de alterar as dinâmicas do jogo.

Leidy Elin analisou a eliminação de Marcus, atribuindo a força de Davi como um fator decisivo: "é porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Que pra mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora". Essa avaliação sugere uma leitura estratégica das alianças e antagonismos que prevalecem no reality.

Em uma conversa sobre o estado do jogo, Yasmin expressou dúvidas sobre a existência de um favorito claro: "pra mim é difícil acreditar que tenha um preferido assim". Wanessa compartilhou sentimentos de cansaço, refletindo sobre o impacto emocional da competição: "eu sei que eu estou cansada".

Rodriguinho chamou Fernanda de vilã desta temporada, dizendo: "Fernanda é antissocial, não ri para ninguém e não faz questão nenhuma". Esse comentário mostra que como os participantes veem uns aos outros pode mudar as estratégias de jogo, ajudando a decidir com quem se aliar ou quem evitar.



Foco nas ''plantas''

Os participantes do BBB 24 já estão se organizando para o próximo Paredão, com uma estratégia clara: mirar nas "plantas" do jogo. Beatriz expressou essa tática diretamente: "A gente tem que pôr as plantas no paredão. Só estamos indo nós".

A discussão sobre quem seriam as "plantas" do jogo gerou diferentes opiniões. Enquanto Giovanna criticou Yasmin por falta de atitude, afirmando: "eu nem sei se ela pensa com a própria cabeça", Lucas Henrique apontou Giovanna como a planta. Apesar dessas divergências, MC Bin Laden parece ser o alvo já definido para a próxima berlinda, com Lucas Henrique prevendo: "O Bin tem cinco votos essa semana, no mínimo".

A conversa no quarto Fada entre Beatriz, Alane e Davi reforçou a necessidade de variar os participantes no Paredão. Davi ponderou sobre a complexidade de combinar votos, mas concordou que mudanças são necessárias: "Falando de jogo é muito complicado. É necessário mudar um pouco o cenário dos Paredões".

Além disso, MC Bin Laden e outros participantes brincaram com a ideia de quem seria qual tipo de planta, numa tentativa de levar a situação com humor. Raquele, Giovanna e MC Bin Laden até especularam sobre quem seria samambaia, azaleia ou tulipa, enquanto Giovanna nomeou Michel como o "jardineiro", responsável por cuidar das "plantas". Lucas Henrique, ao discutir a ausência de Giovanna, chegou a dizer: "Planta, está decorando a casa", quando Yasmin perguntou sobre ela.

Quando o assunto é o próximo Paredão, a especulação de que MC Bin Laden enfrentaria a berlinda com pelo menos cinco votos indica que é consenso. A conversa entre Lucas Henrique, Rodriguinho e Pitel sugere que, além de MC Bin Laden, Fernanda também poderia ser uma escolha provável para enfrentar o paredão, dependendo das decisões de Líder e Anjo.

Veja também

trailer Novo trailer de ''Planeta dos Macacos: O Reinado'' é divulgado; confira