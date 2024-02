A- A+

BBB 24 No ''BBB 24'', Nizam se pronuncia após fala sobre corpo de Yasmin Brunet voltar à tona O ex-brother revelou já ter conversado com a família de Yasmin sobre os comentários

Após as falas consideradas machistas sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet voltarem à tona, Nizam se pronunciou sobre a repercussão do assunto nessa segunda-feira, 19. O assunto retornou à pauta do Big Brother Brasil 24 depois de Lucas Henrique revelar o tom da conversa no quarto do líder durante a liderança de Rodriguinho.

Em stories publicados no Instagram, Nizam revelou já ter conversado com a família de Yasmin sobre os comentários. "Eu estive com a família da Yasmin Brunet está tudo bem. Eu falei com eles e realmente está tudo bem", pontuou.

O ex-brother ainda disse que pretende falar com a modelo quando ela sair do reality. "A partir de agora, a pessoa com quem eu tenho que falar é a Yasmin Brunet. [...] É com ela que eu tenho que conversar, nada mais e nada menos", finalizou.

Pouco antes do pronunciamento, Nizam publicou registros de sua ida à Sapucaí durante o carnaval em um carrossel no Instagram. Na primeira foto da sequência, ele mostrou que esteve ao lado de Luiza Brunet, mãe da sister.

Desfile de ''imperfeições''

Depois que as falas de Nizam sobre o corpo de Yasmin voltaram a ser comentadas na casa do BBB, os brothers se reuniram para um "desfile de imperfeições". Ao ver a amiga um pouco triste, Wanessa convidou todos os moradores da casa a mostrarem suas belezas naturais e comentarem sobre elas.

Cada um desfilou e falou sobre o que achava "imperfeito" no seu corpo, ao mesmo tempo em que exaltavam seus corpos naturais. "Eu sou mãe e também tenho estrias", disse Deniziane. "Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho", falou Matteus durante seu momento.

"Meu corpo é lindo, uma africana com a virilha preta escura e o bumbum também", comentou Leidy Elin sobre si. Isabelle falou sobre ter celulite e estrias. "Me amo como eu sou, tenho celulite, um monte de estrias, marcas nas costas de dança. Você é bela", disse para a Sister.

Já Rodriguinho, que estava no quarto no momento em que Nizam fez o comentário, aproveitou para apoiar a companheira de jogo. "O que eu falei para você hoje? Não se apaga por nada", disse.

"Estou vencendo a minha vergonha para estar aqui também por causa de você. Fiquei com muita vergonha de vir na piscina sem camiseta aqui dentro, mas estou aprendendo", completou MC Bin Laden, que apertou as mãos da modelo.

Com a atitude coletiva, emocionada, Yasmin disse: "Em quem eu vou votar agora? Eu amo vocês".



O início do desfile em homenagem à Yasmin #BBB24



pic.twitter.com/dwRTr8xhJi — Dantas (@Dantinhas) February 19, 2024

