No BBB 25, Gracyanne chora durante Prova do Líder e relembra momentos em que dormiu na rua

Gracyanne Barbosa chorou durante a Prova do Líder, de resistência, iniciada na quinta-feira, 30, no BBB 25. A sister teve um gatilho emocional com estar sentada em um banco, e explicou a situação para as duplas que a acompanhavam no gramado.

"Já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco", explicou ela. Segundo Gracyanne, a sensação de estar no gramado esperando a relembrou do momento.

A sister já comentou sobre o momento em que passou por dificuldades financeiras em outros programas. Para um podcast, disse que foi ao Rio de Janeiro para estudar na UFRJ.

"É um assunto que eu não gosto muito de falar [sobre], porque tiveram momentos que foram muito difíceis. Eu passei fome, dormi na rua", completou.

Ela explicou, por fim, que a situação melhorou após ter sido contratada como dançarina do grupo Tchakabum.

