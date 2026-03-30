Seg, 30 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda30/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Big Brother Brasil

No BBB 26, Ana Paula vence Prova do Líder pela segunda vez

Prova do Líder deste domingo(29) contou com duas fases

Reportar Erro
No BBB 26, Ana Paula vence Prova do Líder pela segunda vezNo BBB 26, Ana Paula vence Prova do Líder pela segunda vez - Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação


Ana Paula venceu a Prova do Líder do BBB 26 na noite deste domingo, 29. Ela poderá indicar alguém ao Paredão.

Vale lembrar que mais cedo neste domingo o participante Alberto Cowboy foi eliminado do programa e, horas depois, Milena atendeu o Big Fone. Ela terá direito de indicar uma pessoa ao Paredão.

A prova

A Prova do Líder deste domingo contou com duas fases. Na primeira, deviam simular o uso de aplicativo de um patrocinador. Em seguida, deviam arremessar uma bola por baixo de uma rede em uma rampa para encaixá-la em um buraco.

Os seis primeiros a concluir o desafio se classificaram à fase final da Prova do Líder. Passaram, em ordem:

- Ana Paula

- Gabriela

- Chaiany

- Solange

- Leandro Boneco

- Juliano Floss

Milena e Marciele concluíram a etapa enquanto a produção do BBB 26 fazia a revisão, mas foram desclassificadas, assim como Jordana e Samira, que não finalizaram o desafio.

Leia também

• Cinema Inflável chega a Tanguá, no Rio, e reforça acesso à cultura

• ''Crepúsculo'' retorna à telona revivendo elementos que se eternizaram na cultura pop

Segunda fase

A fase final envolvia sorte. Cada participante ficava ao lado de uma parte de estrutura ao estilo "Roda a Roda". Eles giram e quem caísse com a casa azul, em vez das outras cinco amarelas, ganharia um ponto.

Quem fizesse dois pontos primeiro, sairia como vencedor. Os participantes não conseguiam saber a pontuação de cada um. Chaiany fez o primeiro ponto.

Em seguida, Ana Paula fez dois e foi quem venceu a Prova do Líder de hoje. Ela escolheu Samira e Milena para integrar o grupo Vip.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter