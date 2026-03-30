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Big Brother Brasil No BBB 26, Ana Paula vence Prova do Líder pela segunda vez Prova do Líder deste domingo(29) contou com duas fases



Ana Paula venceu a Prova do Líder do BBB 26 na noite deste domingo, 29. Ela poderá indicar alguém ao Paredão.

Vale lembrar que mais cedo neste domingo o participante Alberto Cowboy foi eliminado do programa e, horas depois, Milena atendeu o Big Fone. Ela terá direito de indicar uma pessoa ao Paredão.

A prova

A Prova do Líder deste domingo contou com duas fases. Na primeira, deviam simular o uso de aplicativo de um patrocinador. Em seguida, deviam arremessar uma bola por baixo de uma rede em uma rampa para encaixá-la em um buraco.

Os seis primeiros a concluir o desafio se classificaram à fase final da Prova do Líder. Passaram, em ordem:

- Ana Paula

- Gabriela

- Chaiany

- Solange

- Leandro Boneco

- Juliano Floss

Milena e Marciele concluíram a etapa enquanto a produção do BBB 26 fazia a revisão, mas foram desclassificadas, assim como Jordana e Samira, que não finalizaram o desafio.

Segunda fase

A fase final envolvia sorte. Cada participante ficava ao lado de uma parte de estrutura ao estilo "Roda a Roda". Eles giram e quem caísse com a casa azul, em vez das outras cinco amarelas, ganharia um ponto.

Quem fizesse dois pontos primeiro, sairia como vencedor. Os participantes não conseguiam saber a pontuação de cada um. Chaiany fez o primeiro ponto.

Em seguida, Ana Paula fez dois e foi quem venceu a Prova do Líder de hoje. Ela escolheu Samira e Milena para integrar o grupo Vip.

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