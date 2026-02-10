A- A+

No BBB 26, brothers repercutem Sincerão e Juliano Floss troca farpas com Alberto Cowboy Brothers firmaram novas alianças e trocaram indiretas sobre a convivência

A madrugada desta terça-feira, 10, foi de repercussão sobre o Sincerão entre os brothers no BBB 26. Em meio às dúvidas sobre a participação de Marciele na dinâmica, os brothers firmaram novas alianças e trocaram farpas sobre a convivência.

Já pela manhã, o líder Jonas foi alvo de um trote e decidiu acordar a casa com o despertador da Central do Líder. Veja resumo:

Breno explica adjetivo para Ana Paula

Jonas elogiou a coragem de Breno em utilizar o adjetivo "hipócrita" para Ana Paula durante a dinâmica do Sincerão.

Em conversa com Maxiane, Marcelo e Marciele, Breno explicou porque escolheu o adjetivo para a jornalista. "Ela ficou brava que a gente não defendia a Milena e ela não defendia a Milena quando ela precisava."

Participação de Marciele gera dúvidas nos brothers

Marciele foi eleita pelo público como a pessoa mais "apagada" do reality, no entanto, ela foi a única que participou da dinâmica além do líder, do Anjo, dos emparedados, e de Juliano e Sol, que participaram do ‘Duelo de Risco’.

A dinâmica do Sincerão só envolve quem participa diretamente da formação do Paredão e mais uma pessoa escolhida pelo público. Na casa, os participantes questionaram o que pode ter motivado a escolha pela sister entre todos os demais confinados.

Ana Paula acha que a escolha por Marciele foi por ela "está à margem" dos demais participantes.

No quarto, a jornalista continuou pensando na participação da Cunhã e sugeriu que talvez o público queira ver Marciele mais vezes.

Chaiany e Ana Paula se emocionam

Em conversa com Ana Paula, Chaiany desabafa sobre suas inseguranças em relação a Jordana e é consolada pela mineira. "Eu acredito em você. Eu acho que tá passando da hora de você acreditar também."

Babu explica aliança com Ana Paula

Na varanda com Breno, Babu explicou porque decidiu se unir a Ana Paula no reality. "A partir do momento em que eu vi uma sociedade elitizada julgando as pessoas aqui, eu falei: ‘Senhorita Ana Paula, agora eu vou atirar com você. Prefiro tá do teu lado, tomando tiro, porque você é camicase que nem eu’."

Ainda no papo, o ator revelou que está chateado com Marciele e Maxiane. "Eu não fiz nada, só elogios… com a Sarah também eu nunca fiz nada, nunca impliquei."

Jonas lembra comentário de Babu no Sincerão

Em conversa com Edilson, Jonas lembra que Babu discordou do termo ‘palestrinha’ atribuído a ele e disse que o gaúcho não conseguia "formar duas frases". "Eu não acho que eu falo bem, mas precisa me diminuir?", questionou o modelo.

Juliano e Alberto trocam farpas

Cumprindo o castigo do Monstro, Juliano viu Alberto dobrar as roupas de Babu na lavanderia e ironizou o ato do veterano. "Ai que legal que você é!", disse o dançarino. "Tô colocando a minha [roupa], é diferente. E tenho respeito pela roupa de qualquer um, não tô cuidando da roupa dele, não. Poderia ser sua ou de qualquer um", respondeu Alberto.

Juliano continuou repercutindo o ato de Alberto com Leandro, Milena e Samira. "Se bem que ele poderia jogar a roupa no chão e colocar dele, ele tá sendo educado, Juliano", disse Milena.

Marcelo define alianças no jogo

Marcelo afirma que está ao lado de Chaiany, Juliano e Samira no jogo, mas que duas pessoas do grupo do trio não são prioridade para ele.

Milena e Chaiany fazem trote com Jonas e líder acorda a casa

Milena e Chaiany decidiram acordar Jonas com batidas na porta, no entanto, o líder já estava acordado e viu as sisters.

Com a brincadeira, Jonas decidiu acionar o despertador da casa na Central do Líder. "Quero ver todo mundo acordando, graças a Tia Mi."

Os brothers levantaram com o som do despertador.

Gabriela perguntou a Jonas se Milena tinha sido o motivo e o brother afirmou. Leandro também apareceu na porta do líder para reclamar: "Você é o maior moleque, né?". "Sua amiga Milena que veio aqui me acordar, encher o saco. Agradece a ela", respondeu Jonas.



