REALITY SHOW

No BBB 26, equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula

Equipe se solidarizou com as pessoas que se sentiram ofendidas, mas considerou que a fala do brother foi feita em "tom de brincadeira"

No BBB 26, equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula - Foto: Globo/Manoella Mello

Após um comentário de Breno sobre maternidade direcionado por Ana Paula Renault repercutir negativamente no BBB 26, a equipe do brother publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais nesta segunda-feira, 9. O comunicado disse que, embora Breno não tenha feito o comentário "na intenção de ferir, desrespeitar ou constranger", a fala gerou um "impacto negativo significativo".

A conversa entre Breno e Ana Paula aconteceu durante o final de semana. Na ocasião, a sister disse não ter congelado óvulos e que, por conta da idade, não pretende engravidar. Breno, que ouviu o relato, afirmou: "Os espíritos que iam reencarnar nela dando graças a Deus que decidiu não ter".

A equipe do brother considerou que a fala foi feita em tom de "brincadeira". Apesar disso, "atingiu muitas pessoas e despertou dor e sentimentos legítimos, especialmente em mulheres que vivenciam ou já vivenciaram questões delicadas relacionadas a esse tema".

"Nos solidarizamos sinceramente com todas as pessoas magoadas, tocadas ou afetadas por essa situação", disse o comunicado. "Sabemos que a maternidade, assim como o desejo de ter filhos, as impossibilidades, as perdas e as frustrações, envolve vivências profundamente pessoais, marcadas por histórias que merecem absoluto respeito, cuidado e sensibilidade."

Leia a nota completa:
"A equipe do Breno vem, com profundo respeito e humildade, prestar esclarecimentos e pedir desculpas pelo comentário feito por ele durante uma conversa na casa, envolvendo uma brincadeira relacionada à participante Ana Paula e a um tema extremamente sensível: a maternidade.

Temos plena consciência de que, ainda que não tenha havido qualquer intenção de ferir, desrespeitar ou constranger, a fala acabou gerando um impacto negativo significativo. A frase dita atingiu muitas pessoas e despertou dor e sentimentos legítimos, especialmente em mulheres que vivenciam ou já vivenciaram questões delicadas relacionadas a esse tema.

Nos solidarizamos sinceramente com todas as pessoas magoadas, tocadas ou afetadas por essa situação. Sabemos que a maternidade, assim como o desejo de ter filhos, as impossibilidades, as perdas e as frustrações, envolve vivências profundamente pessoais, marcadas por histórias que merecem absoluto respeito, cuidado e sensibilidade.

Reconhecemos que, independentemente da intenção, o impacto de uma fala precisa ser assumido com responsabilidade. Nenhuma explicação apaga o efeito causado e, por isso, reafirmamos nosso pedido de desculpas, de forma clara e direta, a todas as pessoas que se sentiram atingidas, em especial às mulheres.

Mais uma vez, pedimos desculpas.

Equipe Breno Corã"
 

