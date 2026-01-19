A- A+

ASSÉDIO NO BBB No BBB 26, equipe de Jordana emite nota de repúdio após episódio de assédio Participante foi assediada por Pedro, que não segue mais no reality

A equipe de Jordana divulgou uma nota de repúdio neste domingo, 18, após a exibição das imagens em que a participante é assediada por Pedro dentro do Big Brother Brasil 26. No comunicado, o time classifica a conduta como grave, afirma que a situação não pode ser relativizada e reforça que a falta de consentimento não deve ser interpretada.

"Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais pode ser tratada como normal ou minimizada sob qualquer pretexto. Falta de consentimento não se interpreta. Respeito é inegociável", afirma a nota divulgada nas redes sociais da participante.

O texto destaca que Jordana foi alvo de uma investida física sem consentimento e ressalta que a saída de Pedro do reality não elimina a gravidade do ocorrido. "A desistência do participante do BBB 26 não afasta a gravidade do ato nem apaga a necessidade de um enfrentamento firme desse tipo de comportamento", diz outro trecho do comunicado.

A equipe também enfatiza a postura da sister após o episódio, destacando que ela reagiu, questionou a situação e manteve clareza diante do ocorrido. "Jordana reagiu, recuou, questionou o ocorrido e demonstrou - desde o primeiro momento - lucidez e coragem diante de uma situação que causa profundo abalo emocional e constrangimento", pontua a nota.

O posicionamento se encerra com uma mensagem direcionada a outras mulheres, reforçando a importância de denunciar e se posicionar diante de situações semelhantes. "Denunciar, reagir e se posicionar é um direito - e também um ato de coragem. Que nenhuma mulher se cale diante da violência", conclui o texto.

Até o momento da publicação desta matéria, a equipe de Jordana não havia informou se pretendia registrar queixa ou adotar medidas legais em relação ao ocorrido.

Entenda o que aconteceu

Jordana relatou aos colegas de confinamento que se preparava para a atração enquanto fazia cachos no cabelo e precisava de um babyliss. Segundo a participante, Pedro abriu a despensa e se ofereceu para ajudá-la.

Ainda no local, Jordana afirmou que foi pressionada contra a parede e sentiu a mão do participante em seu pescoço. Ela contou que ficou sem reação naquele momento e tentou agir normalmente por não saber como responder à situação. A sister também relatou ter se sentido intimidada ao perceber que, após o episódio, Pedro permaneceu na sala, observando-a.

Enquanto Jordana relatava o ocorrido aos demais participantes, Pedro se posicionou diante do botão de desistência. Pouco depois, apertou o dispositivo e deixou o reality.

Após sair do jogo, o participante gravou um depoimento no confessionário, exibido na íntegra no programa ao vivo. No relato, ele afirmou que interpretou a situação de forma equivocada e admitiu que tentou beijar Jordana, reconhecendo que a atitude não foi correspondida.



Veja também