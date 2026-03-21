No BBB 26, Leandro ganha Prova do Anjo e põe Jonas e Cowboy no Monstro

Leandro Boneco ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado, 21. A disputa foi exibida ao vivo pelo streaming Globoplay. Ele escolheu Alberto Cowboy e Jonas para o castigo do Monstro duplo. Além disso, poderá imunizar um ou dois participantes na formação do próximo Paredão.



Leandro leu a explicação da produção a respeito do castigo: "Uma pessoa será a 'cara', a outra será a 'coroa', duas faces da mesma moeda. Os dois participantes vão permanecer unidos, um de costa para o outro, até a formação do Paredão."

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"Haverá períodos de pausa pelo som de moedas. Nesses momentos, os castigados poderão se soltar. Mas devem se unir novamente quando o mesmo som voltar a tocar", concluiu.O apresentador Tadeu Schmidt explicou a prova intitulada como "Torre do Anjo" aos competidores. Basicamente, um trabalho de precisão e paciência, em que teriam que montar uma torre usando pequenas latas e uma pinça. A base, fixa, trazia oito latinhas. Os participantes precisavam equilibrar outras 28 acima delas.O tempo máximo permitido para a conclusão era de 20 minutos. Os participantes não podiam usar as mãos para espalhar ou organizar as latas, apenas a pinça. Também não poderiam encostar a mão na torre.Os participantes tiveram muita dificuldade na tarefa. Até o décimo participante, somente Solange havia concluído o desafio, em cerca de 19 minutos. Cerca de 1 horas depois, porém, a produção anunciou uma revisão que a desclassificou.Leandro Boneco, o penúltimo na fila de disputa, fez um tempo pouco inferior a 16 minutos, e ganhou a Prova do Anjo por ser o único a completar a torre.Jonas, o último, poderia superá-lo se acrescentasse as quatro últimas peças em cerca de 30 segundos, mas acabou derrubando as latas. A produção encerrou sua participação antes dos 20 minutos por já ter ultrapassado Leandro.Entre outros destaques, Milena vinha fazendo a prova em ótimo tempo, mas encostou a mão na torre e foi eliminada. Chaiany estava indo bem, mas cometeu um deslize e derrubou parte da torre quando ia colocar a última peça.Mesmo diante do aviso de Tadeu segundos antes, Ana Paula utilizou as mãos para mexer nas latas em seu primeiro ato na Prova do Anjo e foi eliminada imediatamente.