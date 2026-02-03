No BBB 26, Solange Couto passa mal e precisa de atendimento médico
Sister alegou estar com cistite, uma infecção na bexiga, e sentia muita dor
A atriz Solange Couto, participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26, precisou de atendimento médico na madrugada desta terça-feira, 3. Ela contou aos colegas de confinamento que estava com cistite, uma infecção na bexiga, e sentia muita dor.
Solange já estava no quarto quando decidiu ir até o confessionário para solicitar atendimento médico à produção do programa. "Estou com cistite. Eu fui pedir remédio. Só o remédio agora, só esperar, falar com a médica. É que dói muito, queima, a uretra parece que está pegando fogo. Marcelinho falou que eu estava pálida", explicou ela no BBB 26. Marcelo, participante do grupo Pipoca, é médico e auxiliou Solange.
O perfil da atriz no X (antigo Twitter) registrou que ela já estava dormindo quando acordou sentindo fortes dores, e que a produção demorou um pouco para liberar o medicamento. Quando o remédio foi entregue, Marcelo levou até Solange.