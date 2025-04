No Brasil, Angelina Jolie encontra lideranças indígenas e conversa com ministra Sonia Guajajara

A- A+

A atriz Angelina Jolie se reuniu, na última quinta-feira (3), com a ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara, em Brasília, no Distrito Federal.

As duas conversaram sobre a importância da garantia de direitos básicos para os povos indígenas — e a necessidade "da defesa dos territórios demarcados", como relatou a representante da pasta — para a preservação adequada das florestas.

Ativista ambiental, a atriz americana está de passagem pelo Brasil para encontrar lideranças indígenas e entender, de maneira mais apurada, a realidade dos povos originários.

Desde que assumiu o cargo de embaixadora da ONU — cargo que ocupou por mais de duas décadas, até 2022 —, Angelina Jolie se dedica, com afinco, a causas humanitárias e de direitos humanos.

Na última quarta-feira (2), ela esteve na aldeia Piaraçu, na região do Xingu, no Mato Grosso, para uma reunião com o cacique Raoni, líder do povo Kayapó e maior liderança indígena do país. Nesta sexta-feira (4), aliás, o presidente Lula também estará no local, ao lado de Sonia Guajajara, para um encontro com Raoni.

A ministra Sonia Guajajara detalhou, por meio de publicação no Instagram, como foi a reunião com Angelina e o que ambas conversaram.

"Ela teve a oportunidade de conhecer um território indígena e mais da cultura dos povos indígenas no Brasil. Esse é um esforço importante da comunidade internacional de reconhecimento que a sobrevivência e construção de um futuro possível para o mundo passa pela luta dos povos indígenas. Agradeço a visita, Angelina. Será sempre bem-vinda no Brasil", escreveu a autoridade.

