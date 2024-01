No café da manhã com Ana Maria, Thalyta avalia sua eliminação do BBB: "Não era o meu momento"

A- A+

Após a eliminação do BBB 24, a advogada mineira Thalyta, de 26 anos, participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no programa Mais Você da TV Globo. A apresentadora indagou a eliminada sobre o sentimento dela de ter saído do programa com uma diferença tão pequena de votos.



"Para você, essa distância tão pequeninha (da votação), quando você saiu e ficou sabendo. O que você acha que significa?", perguntou Ana Maria. "Eu acho que se eu tivesse me posicionado mais, falado mais, eu teria continuado. Ninguém gosta de perder por pouco, né? Eu não gostei, mas foi feita a vontade do povo e a vontade de Deus", respondeu Thalyta.



"Não era o meu momento. O jogo estava muito difícil para mim, eu não estava conseguindo me enturmar com o pessoal. Por ter chegado depois, eu estava me sentido deslocada, igual o Marcus falou, 'uma visita dentro da casa'. E acho que o povo viu que eu estava passando dificuldade e acho que o Juninho não estava. Foi o momento, caí no paredão", avaliou a mineira.



Veja:

Thalyta no Mais Você: "O jogo tava muito difícil pra mim. Eu tava me sentindo deslocada" #BBB24 pic.twitter.com/zxJEdD20ji — Dantas (@Dantinhas) January 15, 2024

