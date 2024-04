A- A+

BBB 24 No Castigo do Monstro, Lucas e Giovanna falam sobre dar estalecas para o mercado: "Não vou doar não" Após serem escolhidos por Matteus, que venceu a Prova do Anjo, os dois tiveram que sair do VIP

Matteus venceu a Prova do Anjo no BBB 24, nesta sexta-feira (5), colocando Lucas Henrique e Giovanna no Castigo do Monstro. Por isso, os dois saíram do VIP e perderam 300 estalecas cada um.

Em conversa na sala, Lucas e Giovanna criticaram a escolha de Matteus. “Eu já esperava, porque ele não é um cara que se compromete. Eu duvido que ele ia chegar e falar: 'Pô, vou dar o monstro pra Bia e pra Alane”, afirmou o atual Líder.

Ao colocar a dupla no Monstro, Matteus argumentou que, apesar deles perderem o VIP, a casa já está no Tá Com Nada. Giovanna demonstrou não concordar com o argumento do gaúcho.

“Isso é burrice. Porque vai ter que dividir ainda mais o pouquinho que veio. E, quando eles forem pro VIP, não vai ter nada, praticamente. Já tinha pouca coisa. A gente não vai fazer mercado”, disse a mineira.

A nutricionista ainda revelou que não pretende entregar muitas estalecas para o mercado. “E se ele tá achando que eu vou doar muito, tá f*****. Não vou doar não. Não me tirou 300? Eu poderia dar 600, agora vou dar só 300 também”, adiantou.

Lucas disse que está pensando em não contribuir com a “vaquinha” para as compras da semana. “Já que o resto nunca tem nada para doar, que diferença vai fazer?”, apontou Giovanna, comentando que uma das sisters está com saldo negativo.

Veja também

BBB 24 Web pede Pitel, do BB 24, em novela de Glória Perez após autora comentar foto com Deborah Secco