Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cultura+

"No Céu da Pátria Nesse Instante", documentário de Sandra Kogut, ganha pré-estreia no Recife

Filme acompanha o período político turbulento que culminou nas invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF em 8 de janeiro de 2023

Reportar Erro
Filme é centrado em personagens que viveram o processo eleitoral em 2022Filme é centrado em personagens que viveram o processo eleitoral em 2022 - Foto: Divulgação

“No Céu da Pátria Nesse Instante”, novo filme de Sandra Kogut, terá pré-estreia no Cinema da Fundação do Derby, neste sábado (9), às 19h. A diretora estará presente para um debate após a exibição.

O documentário foi rodado ao longo do ano eleitoral de 2022, atravessando os eventos que culminaram nas invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF em 8 de janeiro de 2023. 

Mergulhando nas tensões que marcaram aquele período, o filme coloca em foco personagens de diferentes regiões e espectros políticos. A produção apostou em uma estrutura híbrida de filmagem, utilizando recursos como videoconferências para registrar os depoimentos em tempo real.

Leia também

• Priscila Senna estreia como atriz em filme de comédia romântica, previsto para o final de 2025

• Cinema São Luiz exibe sessão de filme que acompanha grupos de alunos em apresentações teatrais

A estreia oficial nos cinemas brasileiros ocorre no dia 13 de agosto. A obra é produzida opela Ocean Films, em coprodução com Marola Filmes, Kiwi Filmes, GloboNews, Globo Filmes e Canal Brasil, com apoio do ProAC via Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter