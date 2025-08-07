A- A+

Cultura+ "No Céu da Pátria Nesse Instante", documentário de Sandra Kogut, ganha pré-estreia no Recife Filme acompanha o período político turbulento que culminou nas invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF em 8 de janeiro de 2023

“No Céu da Pátria Nesse Instante”, novo filme de Sandra Kogut, terá pré-estreia no Cinema da Fundação do Derby, neste sábado (9), às 19h. A diretora estará presente para um debate após a exibição.

O documentário foi rodado ao longo do ano eleitoral de 2022, atravessando os eventos que culminaram nas invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF em 8 de janeiro de 2023.

Mergulhando nas tensões que marcaram aquele período, o filme coloca em foco personagens de diferentes regiões e espectros políticos. A produção apostou em uma estrutura híbrida de filmagem, utilizando recursos como videoconferências para registrar os depoimentos em tempo real.

A estreia oficial nos cinemas brasileiros ocorre no dia 13 de agosto. A obra é produzida opela Ocean Films, em coprodução com Marola Filmes, Kiwi Filmes, GloboNews, Globo Filmes e Canal Brasil, com apoio do ProAC via Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.



*Com informações da assessoria de imprensa

