A- A+

SHOWS No Clube Internacional, Bal Masqué faz festa com Elba Ramalho, André Rio e Alinne Rosa terá tradicional concurso de fantasias de luxo

O Clube Internacional do Recife será palco neste sábado (21) de mais uma edição do Bal Masqué.O evento terá início às 21h com o tradicional concurso de fantasias de luxo e promete reunir por mais um ano os foliões que não dispensam curtir uma boa prévia carnavalesca fantasiados.

Para o evento a rainha Elba Ramalho e o cantor André Rio prometem subir ao palco da festa com shows recheados de clássicos do Carnaval pernambucano. O evento vai ter axé baiano também. Estilo musical que já virou ingrediente de sucesso da festa. A cantora Alinne Rosa é uma das atrações. Ela promete clássicos da época em que comandava a banda Cheiro de Amor, além dos sucessos da sua carreira solo. A produção ainda promete DJ e orquestra de frevo nos intervalos das apresentações.

Os ingressos do Bal Masqué 2023 estão à venda nas lojas Esposende (shoppings Recife, RioMar e Tacaruna) e online no site Bilheteria Digital. As entradas custam a partir de R$ 77. Uma das novidades deste ano é o setor Golden, que conta com serviço all included de bebidas (open bar premium).

Serviço:

Bal Masqué

Onde: Clube Internacional do Recife,R. Benfica, 505 - Madalena, Recife

Quando: Sábado (21), às 21h

Ingressos: A partir de R$ 77nas lojas Esposende (shoppings Recife, RioMar e Tacaruna) e online no site Bilheteria Digital

Veja também

TECNOLOGIA E GAMES Tipo "The Last of Us", que virou série: conheça oito jogos que vão te fazer chorar