Mari Fernandez fala sobre expectativa para Carnaval e novo DVD

Um fenômeno no cenário musical atual e que acumula recordes nas plataformas de música. É assim que se pode definir a carreira da cantora cearense Mari Fernandez, de apenas 21 anos. A intensidade vivida pela artista nos últimos dois anos a fizeram chegar ao topo como a artista de forró mais ouvida no Brasil (entre homens e mulheres) com mais de 11 milhões de ouvintes só no Spotify, somando 3,5 bilhões de streamings em todas as plataformas. Cantando em seu primeiro Carnaval, a dona dos hits "Eu Gosto Assim" e "Comunicação Falhou" conversou com a Folha de Pernambuco sobre a sua expectativa e deu alguns detalhes de como será o novo DVD, que será gravado em São Paulo no dia 22 de março.



Carnaval: diferente de tudo

Participando de uma prévia carnavalesca no Recife no último sábado (4), o bloco De Bar em Bar, a artista deu início a sua temporada de shows da época. Segundo ela, o período exige uma preparação diferente em comparação com as apresentações corriqueiras.



“Essa é minha primeira vez tocando em Carnaval e a expectativa é de fazer uma entrega massa para a galera. É uma experiência nova, é diferente de show normal, tenho preparado um repertório bacana, um show bom. Espero que seja especial para mim e se for, acredito que será para o público porque tem uma troca boa de energia”, disse.

Em recente prévia carnavalesca no Recife, Mari confirmou a gravação do seu 2º DVD para março, em São Paulo | Foto: Luiz Fabiano

A expectativa positiva para o período se dá por conta do bom ano de 2022, que foi marcado por números impressionantes. Recentemente Mari assumiu a terceira posição do Top10 de artistas femininas mais ouvidas no Spotify Brasil, ficando atrás apenas da cantora americana Taylor Swift e Marília Mendonça que, segundo ela, é sua maior referência na música.



A cantora já emplacou ainda 11 hits simultâneos nos principais charts da plataforma de música, e manteve 9 músicas no top 200. Prestes a completar 22 anos no próximo dia 19 de fevereiro, a jovem artista foi a única mulher a se apresentar em estádios no ano passado com a label "Mari Sem Fim".



Ainda no De Bar em Bar, Mari declarou que neste ano irá trazer a label para a Capital pernambucana e ainda anunciou que ela será uma das atrações do festival Viixe! Forró e Piseiro em Recife.



No forno: 2º DVD vem aí

Cerca de um ano após a gravação do primeiro projeto audiovisual, o "Ao Vivo em Fortaleza", Mari Fernandez já está nos preparativos para gravação do seu segundo DVD.



A cidade escolhida para dar um novo passo na carreira foi São Paulo, no Espaço Unimed, uma das casas de shows de maior destaque do País, no dia 22 de março. Segundo a cantora, muitas novidades vão poder ser conferidas pelo público.



“A galera pode esperar muitas novidades no DVD. Tem muita participação boa, música boa. É meu segundo DVD, estamos preparando tudo do melhor jeito, gravando em São Paulo, uma cidade que sempre sonhei em fazer show, e gravar um projeto é melhor ainda”, contou.



Perguntada sobre o que pode estar no projeto, a cantora afirmou que, em breve, poderá soltar alguns spoilers. “Podem esperar novidades. (...) Por enquanto, ainda, é segredo. Vamos trazer de tudo um pouco, com músicas mais agitadas, mais lentas”, adiantou a artista.



A expectativa de Mari é que o seu segundo projeto siga os feitos do primeiro DVD em Fortaleza, onde conseguiu ter 7 músicas de 11 lançadas no top 200 do Spotify.

Mari Fernandez | Foto: Divulgação

