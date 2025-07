No dia do amigo, confira seis amizades marcantes do cinema

A- A+

Histórias de amor rendem grandes filmes, mas narrativas de amizade também, seja no cinema hollywoodiano quanto no nacional. De "Thelma e Louise" a "E.T. - O Extraterrestre", passando pelo "Auto da compadecida", listamos abaixo oito histórias de amizades inesquecíveis da história do cinema neste 20 de julho, dia do amigo.

Thelma & Louise

Com Geena Davis no papel de Thelma e Susan Sarandon no de Louise, esse filme de 1991 é um clássico do gênero filme de estrada — e de amizade. Dirigido por Ridley Scott, a história começa com as duas amigas fazendo uma viagem de fim de semana para fugir dos problemas da rotina. Ao pararem num bar, Louise acaba cometendo um crime para proteger a amiga e as duas, então, empreendem uma fuga de carro pelos Estados Unidos para fugir da polícia.

Em 1992, o filme foi indicado a seis Oscars, incluindo melhor atriz para as duas protagonistas e melhor direção. No fim, ganhou apenas a estatueta de melhor roteiro original para Callie Khouri.

E.T.: O Extraterrestre

A amizade foi de outro mundo neste clássico de Steven Spielberg, nos cinemas em 1982. O menino Elliott (interpretado por Henry Thomas), de 10 anos, descobre um extraterrestre que ficou acidentalmente preso na Terra. Afeiçoado ao E.T, o leva para casa, onde o apresenta para o irmão Michael e, depois, para a irmã Gertie (Drew Barrymore, em seu primeiro grande papel) que vão tentar dar um jeito que ele volte para o seu planeta de origem.



O filme foi um sucesso de bilheteria e também de crítica: concorreu, em 1983, a oito Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Ganhou quatro estatuetas no fim da noite: melhor música original (para John Williams), melhor edição de som, melhores efeitos visuais e melhor mixagem de som. O filme aparece na lista do American Film Institute como um dos maiores de todos os tempos.

O Auto da Compadecida

"Num sei, só sei que foi assim": uma das amizades mais cativantes do cinema nacional. Em "O auto da compadecida", filme de Guel Arraes do ano 2000 e que ganhou uma sequência em 2024, Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) são dois pobres sertanejos que arranjam mil golpes para sobreviver. Quando um bandido forasteiro chega à cidade, os planos dos vigaristas começam a ser colocados à prova.

O filme é inspirado numa minissérie do TV Globo em 1999, que, por sua vez, é inspirada na obra homônima de Ariano Suassuna.

Toy Story

O filme que completa 30 anos em 2025 tem uma das amizades mais memoráveis do mundo das animações. No início desta história em que os brinquedos ganham vida quando os humanos não estão por perto, o boneco caubói Woody não se dá lá muito bem com Buzz Lightyear, o brinquedo modernoso que chega à casa do menino Andy. Mas as desavenças ficam para trás quando os dois se perdem e precisam um do outro para voltar para casa antes que Andy os deixe para trás. A voz original de Woody foi feita por Tom Hanks e a de Buzz, por Tim Allen.

A obra da Pixar entrou também na lista do American Film Institute ficou com a posição 99 do top 100 de melhores filmes de todos os tempos, lançada em 2007.



O Ano em que meus pais saíram de férias

A amizade entre uma criança e um idoso é um dos pontos emocionantes desse filme de Cao Hamburger, de 2006. A história se passa na época da Copa do Mundo de 1970, auge da ditadura militar no Brasil. Para o pequeno Mauro, seus pais “saíram de férias”, mas, na verdade, estavam fugindo da repressão política. Ao chegar ao prédio do avô, Mauro descobre que ele morreu e é acolhido por Shlomo. Com o tempo, a relação dos dois se fortalece e o velho ajuda a criança a lidar com a saudade.

As Patricinhas de Beverly Hills

Este é outro filme que completa 30 anos em 2025 e tem fortes laços de amizade entre duas personagens. Unha e carne, Cher (Alicia Silverstone) e Dionne (Stacey Dash) levam uma vida de luxo e ostentação e estão sempre juntas no topo da popularidade da escola Beverly Hills High.

O filme foi um sucesso de público, catapultou Alicia ao estrelado e hoje é considerado ícone cult do cinema teen.

