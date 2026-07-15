A- A+

HOMENAGEM No dia do amigo e de um ano de morte, Preta Gil será celebrada no Copacabana Palace Evento, no dia 20 de julho, exibirá produções da TV Globo em homenagem à cantora

Quanto mais Preta, melhor! Na próxima segunda-feira, 20 de julho, dia do amigo e de um ano da morte de Preta Gil, a artista receberá uma homenagem no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, com a exibição para convidados do filme documental "Preta — Eu não ando só", da TV Globo, e do primeiro dos quatro episódios de "Meu nome é Preta", série também em formato documentário do Globoplay. A apresentação das produções acontecerá no Teatro Fernanda Montenegro a partir das 18h.

No mesmo dia, mais cedo, às 11h, foi marcada uma missa de um ano de falecimento na Paróquia Santa Mônica, no Leblon, também na Zona Sul. Preta morreu no dia 20 de junho, em Nova York, onde fazia um tratamento contra um câncer de intestino.

Exibição para todos

Na "Tela quente" de segunda-feira, depois de "Quem ama cuida", "Preta — Eu não ando só" será exibido para todo o Brasil, mostrando a trajetória dela no tratamento contra um câncer de intestino. Desde que recebeu o diagnóstico, em 2023, a cantora e empresária resolveu documentar, com câmera portátil e celular, todas as etapas do tratamento e os momentos mais íntimos de seu dia a dia.

Além das imagens inéditas, o filme, com direção de Sandra Kogut e direção artística de Monica Almeida, traz depoimentos de amigos como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Angélica, Regina Casé, Ju de Paula, Gominho, Ana Carolina e outros, além de familiares como o filho, Francisco Gil, a neta, Sol de Maria, e o pai, Gilberto Gil.

Ainda no dia 20, "Meu nome é Preta", série documental com direção de Mini Kerti, entrará no ar no Globoplay. As outras três partes ficarão disponíveis na plataforma nos dias 27 de julho, 3 e 8 de agosto, esta última data o dia do aniversário de Preta. A produção traz registros inéditos da infância e vida adulta de Preta, relembra entrevistas marcantes e ouve familiares como a mãe, Sandra Gadelha, a madrasta, Flora Gil, o ex-marido Otávio Muller e amigos como Amora Mautner e Alice Carvalho.

Veja também