A- A+

Famosos No dia em que Oliver Tree faria 33 anos, família lança fundação e bolsa para artistas Legado do músico inspira programa internacional destinado ao financiamento de jovens criadores nas áreas de cinema, artes visuais e música

A data desta segunda-feira (29) seria de celebração para os fãs de Oliver Tree. O cantor completaria 33 anos exatamente duas semanas após sua morte, ocorrida num acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. Em vez das comemorações tradicionais, o aniversário passou a ser marcado pelo lançamento de uma iniciativa criada para preservar seu legado artístico.

Em publicação nas redes sociais, a equipe responsável pelo espólio do artista anunciou o Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, programa que integrará a recém-criada Oliver Tree Foundation. A proposta é oferecer apoio financeiro a projetos criativos nas áreas de música, cinema, performance e artes visuais, incentivando novos talentos.

Segundo o comunicado, a iniciativa foi inspirada na convicção de Oliver Tree de que artistas "aprendem criando". As inscrições para a primeira edição do programa devem ser abertas em breve, com a expectativa de que a fundação continue financiando trabalhos de jovens criadores por muitos anos.

Além do anúncio da bolsa artística, o perfil oficial do cantor divulgou um encontro comemorativo no Venice Skate Park, em Los Angeles, cidade onde ele cresceu, nos Estados Unidos. O evento, marcado para esta segunda-feira (29), convida fãs a comparecerem usando roupas inspiradas no músico e promete apresentações de suas canções, além de cortes de cabelo e distribuição de óculos no estilo que se tornou uma de suas marcas registradas.

A homenagem acontece apenas duas semanas depois da morte de Oliver Tree, que abalou fãs ao redor do mundo. O cantor foi vítima de um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, onde estava em viagem.

Conhecido pelo visual excêntrico, pelo corte de cabelo em formato de tigela e pela mistura de pop, rock alternativo e música eletrônica, ele acumulou bilhões de reproduções nas plataformas de streaming e construiu uma carreira marcada pelo humor, pelas performances irreverentes e pelos videoclipes cinematográficos.

Nos últimos anos, Oliver Tree se consolidou como um dos artistas mais populares da internet, impulsionado por sucessos como "Life goes on", "Miss you", "Hurt" e "Alien boy".

Sua estética inconfundível e o uso constante das redes sociais ajudaram a transformá-lo em um fenômeno global, especialmente entre o público jovem. Agora, a fundação criada em seu nome busca perpetuar justamente o incentivo à criatividade que sempre esteve presente em sua trajetória artística.

O destino da herança

Ao contrário do que costuma acontecer após a morte de celebridades, a fortuna de Oliver Tree não será destinada a familiares. Conforme revelou o testamento do cantor, publicado nas últimas semanas, todo o patrimônio estimado em US$ 20 milhões ficará sob responsabilidade da Oliver Tree Foundation, organização criada para financiar projetos de jovens artistas nas áreas de música, cinema, artes visuais e performance.

A decisão reflete um desejo manifestado pelo próprio músico ainda em vida: transformar o patrimônio acumulado ao longo da carreira em um incentivo permanente à produção artística. A fundação, que lançou oficialmente nesta segunda-feira (29) a bolsa Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, pretende apoiar criadores iniciantes por meio de editais e programas de financiamento, preservando o legado do cantor muito além de sua discografia.

Veja também