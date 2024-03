A- A+

BBB 24 No Dia Internacional da Mulher, Beatriz é recebida com celebrações, após se tornar Líder do BBB 24 Beatriz conquistou sua segunda liderança no BBB, após quase 16 horas de prova

A nova Líder do Big Brother Brasil 24, Beatriz foi recepcionada por Alane ao deixar o Provódromo e chegar no jardim da casa. As amigas se abraçaram e celebraram a conquista da liderança, nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher.

"Feliz Dia das Mulheres, feliz Dia das Mulheres. Parabéns, parabéns, parabéns'', comemorou Alane. ''Você é muito guerreira, Bia. Parabéns, mana", Isabelle também parabenizou a sister.

"Não sei como é que eu consegui", diz a vendedora. A Prova do Líder durou quase 16 horas, em uma disputa acirrada até o fim, entre Beatriz e Davi.

A paulista desabafou com Alane. Chorando, ela disse que ''não quis ser egoísta com o Davi'' e que o aliado ter tentado ganhar por conta da festa. Bia foi consolada pela amiga, que não viu nenhum problema na situação, pois "foi do jogo" e ainda acrescentou: ''onde tá escrito que pode ser Líder só uma vez?''.

Após a desistência do baiano da décima segunda prova, Bia conquistou sua segunda liderança no BBB e vai ter que escolher no programa desta sexta, cinco participantes para colocar no Na Mira do Líder, além da indicação no próximo domingo (10).

