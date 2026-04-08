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Famosos No Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, Simony posta vídeo relembrando tratamento: 'É uma travessia' Cantora recebeu diagnóstico de tumor colorretal em 2022 e anunciou remissão no último mês de março

Neste Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, a cantora Simony, de 49 anos, postou um vídeo com diversas fotos de si mesma em diferentes momentos dos últimos anos, quando passou por um tratamento contra um tumor colorretal. Ela descobriu a doença em agosto de 2022 e anunciou, no dia 31 de março deste ano, "remissão completa", ou seja, desaparecimento tumor

O que aconteceu com Simony

A ex-integrante do grupo Balão Mágico descobriu, em 2022, por meio de um exame de colonoscopia, um tumor na região intestinal. De lá para cá, ela fez tratamentos quimioterápicos e de imunoterapia, que, finalmente, fizeram com o tumor desaparecesse por completo. O resultado dos exames, segundo o médico Fernando Maluf, que cuidou dela, mostra uma remissão "muito duradoura". Sobre o assunto, eles falaram num vídeo publicado no dia 31 de março.

"Sob autorização dela, a gente fala do resultado do (exame) PET Scan. O PET Scan da Simony, depois de todo o tratamento que ela vem fazendo, que envolve agora sessões de imunoterapia, apresenta uma remissão completa. O que significa isso? Um desaparecimento completo do tumor", disse ele.

A artista lançou uma mensagem positiva para quem também passa pela mesma doença. “Então você que está hoje olhando para a gente, deitado em uma cama e dizendo não tenho salvação, tem”.

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