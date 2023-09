A- A+

frevo No Dia Nacional do Frevo, troças carnavalescas se encontram nas ladeiras de Olinda Pitombeira dos Quatro Cantos e Clube Elefante agitam os foliões, nesta quinta-feira (14)

Para celebrar o Dia Nacional do Frevo, os foliões vão dançar nas ladeiras de Olinda, nesta quinta-feira (14). A programação, que começa às 18h, vai reunir as troças carnavalescas Pitombeira dos Quatro Cantos e Clube Elefante no efervescente polo dos Quatro Cantos, no Sítio Histórico.

A folia seguirá o traçado das ruas do Amparo, Prudente de Morais, Bernardo Vieira de Melo e Ladeira da Misericórdia. A Orquestra Henrique Dias fica responsável por embalar as festa pré-carnavalesca.



O encontro tem o objetivo de homenagear o ritmo pernambucano que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ao longo do mês, a Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo (Sepactur) de Olinda estará à frente de outras atividades para celebrar o frevo.

