A- A+

novela No elenco de "Guerreiros do Sol", Mayana Neiva vibra com múltiplos caminhos profissionais "Guerreiros do Sol" é disponibilizado de segunda a sexta, às 22h40, no Globoplay

A televisão é conhecida como um espaço de encontros e reencontros. Há quase 20 anos diante das câmeras, Mayana Neiva tem colecionado e reeditado boas parcerias ao longo de sua jornada na tevê. Recém-chegada ao enredo de “Guerreiros do Sol”, a atriz viu seu caminho profissional cruzar novamente com o diretor Rogério Gomes, também conhecido como Papinha, com quem trabalhou em “Amor Eterno Amor”.

“A qualidade da direção e da fotografia me impressionou muito. A direção do Papinha é incrível. O texto do George Moura flerta, inclusive, com elementos da literatura de Guimarães Rosa — é uma escrita muito rica. O elenco é maravilhoso, a equipe muito talentosa. Foi um projeto que me encantou profundamente. Realmente, um sonho para qualquer ator”, valoriza.

Na história original Globoplay, Mayana vive Linete, esposa de Heleno, papel de Tuca Andrada, irmão de Miguel Ignácio, de Alexandre Nero. O casal dá abrigo a Rosa, interpretada por Isadora Cruz, numa fazenda no Piauí. “Ela é uma mulher muito doce, uma mãe dedicada, que leva uma vida tranquila e simples. A chegada de Rosa à fazenda da família acaba desestabilizando as relações entre os filhos, o marido e toda a estrutura familiar. Isso provoca reviravoltas importantes tanto para aquela casa quanto para a trama como um todo. Linete é doce e maternal, mas também intensa e fascinante. Eu adorei interpretá-la”, afirma.





Antes mesmo de “Guerreiros do Sol” ir ao ar, Mayana já havia retornado ao vídeo ao comandar o programa “Quero Ser Veg”, que foi exibida na TV Brasil. Com uma abordagem leve, o programa visou esclarecer preconceitos sobre uma alimentação totalmente baseada em vegetais. Realizada em Florianópolis pela Novelo Filmes, a obra contou com direção de Cíntia Domit Bittar e produção executiva de Ana Paula Mendes. “O programa tem tudo a ver com saúde e bem-estar, temas com os quais me identifico bastante. Acredito que há grande chance de uma segunda temporada. Estou torcendo para que aconteça”, torce.



Enquanto aguarda novos projetos vídeo, Mayana tem investido em sua carreira musical. A atriz viaja o Brasil com seu show, baseado no disco “Tá Tudo Aqui Dentro”. Em seu álbum de estreia, Mayana faz uma homenagem às mulheres. Ela revisita as suas raízes nordestinas com uma produção cosmopolita latino-americana, e apresenta faixas autorais, além de influências que marcaram a sua carreira e muita poesia de cordel. “Tem sido uma fase musical muito feliz para mim. O próximo show será dia 17 de setembro no Blue Note São Paulo — ficaria muito feliz em ver o público por lá”, convida.

Veja também