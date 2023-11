A- A+

Cultura+ No encerramento da 47ª Mostra de São Paulo, primeira edição do Prêmio Netflix vai para filme baiano "Saudade fez Morada aqui Dentro" conta a história de um adolescente que está perdendo a visão de forma irreversível

A Netflix anunciou na noite da última quarta-feira (1º), durante o encerramento da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o vencedor da primeira edição do Prêmio Netflix. O troféu foi para “Saudade fez Morada aqui Dentro”.

O filme baiano foi selecionado por um júri, entre os longa-metragens brasileiros que integraram a programação do festival. O título entrará no catálogo da plataforma de streaming, em data ainda a ser revelada, e ficará disponível em mais de 190 países.

Durante o anúncio do premiado, Gabriel Gurman, diretor de filmes da Netflix no Brasil, falou sobre “Saudade fez Morada aqui Dentro”. “É uma produção que representa a diversidade e a riqueza do cinema brasileiro, e estamos ansiosos para audiências no mundo todo terem a oportunidade de descobrir essa história”, disse.



O longa tem direção de Haroldo Borges, do coletivo baiano Plano 3 Filmes. A trama é centrada em Bruno (Bruno Jeferson), um menino de 15 anos que está perdendo a visão de forma irreversível. A história traz um relato de aprendizagem coletivo, com todas as incertezas da adolescência vividas pelo protagonista, amplificadas pela cegueira iminente.

