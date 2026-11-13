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Premiação No Grammy Latino 2026, Rosalía vence na categoria Álbum do Ano Cantora se emocionou ao receber o prêmio

A espanhola Rosalía foi a grande vencedora da categoria de Álbum do Ano no Grammy Latino 2026 na quinta-feira, 12, pela obra Lux, álbum com fortes referências da música clássica A cantora também se destacou em outras categorias importantes, como Canção do Ano, Melhor Canção Pop, Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Vídeo Musical em Formato Curto.

Rosalía se emocionou ao receber o prêmio. "Lux foi um salto no vazio. E acredito que é muito importante falar e escolher a sua verdade. E essa é a minha escolha", disse ela no discurso.

A disputa contemplou 60 categorias, que abrangem gêneros como pop, rock, música urbana, samba, pagode e sertanejo, além de áreas técnicas.

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