No Instagram, Cara de Sapato posta foto e texto dedicados à Amanda. Veja o que ele escreveu

Uma das relações que vai ficar marcada neste BBB 23 é o de Amanda e Cara de Sapato. Mas não como uma relação convencional e, sim, pela amizade dos brothers. Pois bem, neste domingo (19), o lutador postou uma foto que tinha a tag com o nome de Amanda - que a sister deixou presa na mala do ex-participante.

Foi o suficiente para Cara de Sapato escrever um textinho em homenagem à sua companheira de reality.