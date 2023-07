A- A+

reality "No limite": Veja o antes e o depois de famosos que vão participar da nova temporada do reality Programa estreia no dia 18 de julho

A nova temporada do "No limite" já vai começar no dia 18 de julho e o público está ansioso para ver quatro famosos no elenco do reality: Paulo Vilhena, Mônica Carvalho, Carol Nakamura e Claudio Heinrich. Eles vão se misturar aos 15 participantes desconhecidos desta edição, que vai se passar na Amazônia.

A seguir, veja um antes e depois de cada um dos famosos:

Paulinho Vilhena

Paulinho Vilhena em 2003 e hoje em dia (Foto: Divulgação)

Vilhena estreou na TV em 1998 no seriado "Sandy & Júnior", da TV Globo, emissora onde faria outras inúmeras novelas e participações, como em "Celebridade", "Paraíso Tropical" e "A vida alheia". Seu último trabalho na televisão foi no papel de João Inácio Dias em "O sétimo guardião". No cinema, fez mais de 13 filmes, com destaque para o Seu Cebola na saga de live-action da "Turma da Mônica". Hoje, tem 44 anos e mantém uma rotina de esportes, sobretudo do surf, que pratica desde criança.

Carol Nakamura

Carol Nakamura em 2011 e nos dias de hoje (Foto: Divulgação)

Atriz e bailarina, Nakamura ficou seis anos no corpo de dançarinas do "Domingão do Faustão". Depois de virar assistente de palco do apresentador, se iniciou na carreira de atriz. Participou de novelas como "Sol nascente" e "Bom sucesso". Aos 40 anos, tem experiência em realitys: competiu no "Saltibum", do antigo "Caldeirão do Huck"; no "Superchef: celebridades", do "Mais você"; e no "Casais em apuros", da Record.

Mônica Carvalho

Mônica Carvalho em 2003 e nos dias hoje (Foto: Divulgaçã0)

Mônica se iniciou na carreira de modelo muito jovem, aos 13 anos, estampando a propaganda de um bronzeador. Foi Musa Verão do Rio aos 16, e, aos 19, integrou o elenco da Ford, uma das maiores agências de modelo do mundo. Na TV, traçou carreira como atriz, participando de folhetins como "Chocolate com pimenta" e "Porto dos Milagres". Hoje, tem 52 anos.

Claudio Heinrich

Claudio Heinrich em 1996 e nos dias atuais (Foto: Divulgação/Reprodução)

Heinrich entrou na televisão como paquito do "Xou da Xuxa", aos 16 anos, em 1988. O início da sua trajetória como ator foi na primeira temporada de "Malhação", em 1995. Fez diversas novelas, incluindo "Uga uga", na qual ficou marcado pelo papel do índio Tatuapú Guapurú. Hoje, aos 50 anos, ele também é instrutor de jiu-jitsu, é casado e tem um filho de 7.

