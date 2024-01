No Mais Você, Luigi reconhece erro por usar termo "macaca" no BBB 24: "pejorativo"

A- A+

Luigi, sexto eliminado do BBB 24, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, da TV Globo. Revendo sua participação no reality, entre erros e acertos, o dançarino carioca reconheceu que usou uma palavra infeliz ao se referir a Leidy como "macaca". "Foi uma palavra muito pejorativa. Eu falei nesse sentido, de forma pejorativa, mas entendi quando ela veio falar comigo, Pesa muito!", reconheceu.



A apresentadora quis saber como ele consegue "brisar" com facilidade, ficando parado e concentrado, como mostrou o reality. "Eu sou um cara que gosta de pensar em tudo, então, meu corpo não acompanha muito meu cérebro. Tenho que parar e esperar a informação" chegar no cérebro", brincou o ex-BBB.

Luigi falou também sobre a saudade que sentia da esposa, Hellena, e do filho, Dominic, de 3 anos. "Passou pela minha cabeça algumas vezes apertar aquele botão (da desistência). Nunca passei mais de quatro dias distante dos dois. Estava me causando um transtorno mental doido", contou.

Ana Maria, então, qquestionou sobre qual tinha sido o objetivo do carioca ao entrar no jogo. "Minha casa, sou doido para ter a minha casa própria e dar uma vida confortável para minha esposa e meu filho. Vi que meu pai ralou muito, pagando aluguel durante anos. E não queria ficar distante do meu filho, como o meu pai. Não porque ele não quisesse...", respondeu.

