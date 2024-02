A- A+

BBB 24 No "Mais Você", Marcus Vinicius fala sobre eliminação do "BBB 24" e detona brother: "Sonso e falso" O comissário de voo, que deixou o programa, disse que caiu no Paredão com "as pessoas erradas"

Eliminado do BBB 24, Marcus Vinicius participou do tradicional café da manhã no programa “Mais Você”, nesta quarta-feira (14). Com a apresentadora Ana Maria Braga de férias, o comissário de voo conversou com Fabricio Battaglini e Talitha Morete.

Durante a entrevista, o ex-BBB avaliou sua eliminação, falou sobre arrependimentos e criticou outros brothers. “Creio eu que foi o Paredão com as pessoas erradas, que são as pessoas certas. Não estou considerando uma rejeição, mas um favoritismo do outro lado. Já previa que o Davi era um dos grandes favoritos”, comentou.

Marcus refletiu sobre Lucas Henrique. “Eu esperava, sim, que ele me salvasse e aquilo não veio. Eu tive um único erro: eu sigo o meu coração e não segui quando tive a necessidade de questioná-lo mais a fundo. Não questionei porque ele tinha consciência de que ele não era uma prioridade para mim e eu não era prioridade para ele”, afirmou o paraense.

Apesar da frustração com Lucas, o paraense declarou que não se arrepende de ter ajudado o brother na Prova do Líder. “Não me arrependo porque foi uma atitude genuína, mas faria tudo para voltar”, relatou.

Após ter assistido aos vídeos de momentos dos colegas de confinamento, Marcus fez comentários sobre alguns. “O Rodriguinho é sonso e falso. Ele vai atrás, pede desculpa, abraça a pessoa, não aproveita nada da casa. Acorda, come o pãozinho, vai na academia. Vai morar em casa, gente! Tá fazendo o que no Big Brother? Fica desmerecendo o programa”, reclamou.

Marcus também falou sobre Michel, Giovanna e Raquele, vistos como “plantas” na casa. “São pessoas que estão de coadjuvantes no jogo. Não estou julgando a vida de ninguém, cada um tem a sua história. Mas, em relação ao jogo, são coadjuvantes que estão buscando uma forma de fazer valer a sua inscrição”, disse.

