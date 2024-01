A- A+

BBB 24 No Mais Você, Maycon se posiciona sobre "piada" capacitista no BBB 24; veja "Piada" sobre o apelido "cotinho", que Maycon sugeriu dar à perna amputada do colega, na Prova do Líder, gerou polêmica nas redes sociais

Após ser eliminado no primeiro paredão do BBB 24, o merendeiro escolar Maycon afirmou, no café da manhã com o eliminado do programa Mais Você, de Ana MAria Braga, na manhã desta sexta (12), que não foi desrespeitoso com o Vinicius em relação à "piada" sobre o apelido "cotinho", que sugeriu dar à perna amputada do colega, na Prova do Líder.

"Eu queria que vocês assistissem o programa que eu assisto. Ninguém assiste 24 horas", contemporizou. Mayxon revelou que vai vender as malas que ganhou do BBB para comprar uma passagem para Paris e assistir Vinicius nas Paraolimpíadas.

Entenda o caso

Durante a primeira prova do líder do BBB 24, o atleta paralímpico foi alvo de comentários preconceituosos de Mayxon em relação à sua deficiência. O cozinheiro perguntou se poderia apelidar a prótese de Vinicius de "cotinho". O atleta retrucou que "brincadeira tem limite".





Veja também

Luto Morre poeta russo dissidente Lev Rubinstein