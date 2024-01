A- A+

BBB 24 No Mais Você,Vinicius se diz "desconstruído" e explica silêncio sobre falas sobre o corpo de Yasmin Eliminado explicou por que não interferiu na conversa dos homens sobre os corpos das mulheres no BBB24

Quinto eliminado do BBB 24, o atleta Vinicius conversou com Ana Maria Braga, nesta quarta (24), e comentou sobre a fala de alguns brothers sobre os corpos das sisters, no Quarto do Líder, onde o atleta estava presente. O ex-BBB viu as imagens da conversa e falou sobre o assunto.

Na conversa, Vinicius disse que não gostava de loiras ao ser questionado por Nizam sobre o que ele achava das participantes. O papo entre os brothers culminou em críticas ao corpo de Yasmin Brunet.

"Quando chegou nesse nível, ficou um papo meio estranho mesmo. No começo da conversa estava mais para (falar sobre) quem eu tinha mais afinidade. Até tinha falado para a Yasmin Brunet que não gostava de loiras. (...) Eu sinto atração por morenas, no caso, ali eu gostava da Isabelle e da Giovanna", disse Vinicius.

"Quando chegou a questão de rotular corpo... Quando eu me vi depois do acidente sem um pedaço do meu corpo, eu aprendi muito sobre a questão de ter autoestima, de rotular corpo, o que é belo, o que não é belo... Todo mundo tem sua beleza, seu sorriso, eu nunca gostei de estereotipar", disse o ex-brother.

Vinicius teve a perna amputada aos 19 anos em um acidente de moto e se tornou paraatleta. Ele falou, ainda, sobre a relação que tem com o próprio corpo. "Nessa questão de corpo eu sou totalmente desconstruído. Eu aprendi a me ver bonito sem um pedaço do meu corpo, de ver beleza no meu corpo. Eu não sou esse cara que rotula as pessoas por estarem dentro de um padrão ou fora", ressaltou.

