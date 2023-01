No Parador, Bloco do Silva estreia temporada 2023 com Criolo, Liniker, Timbalada e mais

Abrindo a programação de prévias pernambucanas, o Parador será palco neste sábado (14), no Bairro do Recife, às 17h, do Bloco do Silva. O cantor Silva escolheu Recife para abrir a temporada de festas do projeto. A quarta edição do Bloco do Silva passará por Recife, São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro nas próximas semanas, aquecendo o público e agitando o pré-carnaval mais aguardado dos últimos tempos.

Silva vai receber em seu show os cantores Criolo e Liniker, que farão participação. A festa ainda vai contar com shows completos da cantora Uana, o grupo baiano Timbalada e a cantora Rayssa Dias, além das DJs Allana Marques e Lala K, da festa Odara Ôdesce.

No repertório do show de Silva, novidades de seu último álbum, “Bloco do Silva #2”, gravado na edição do evento em São Paulo de 2022. Silva vai embalar o público com músicas que marcaram gerações, além de composições suas como uma nova roupagem, caso “Um Pôr Do Sol Na Praia”, “Fica Tudo Bem” e “Duas da Tarde”.

“O Bloco Do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, celebra Silva.

Serviço:

Paraor 2023

Quando: Sábado (14)

Onde: Av. Alfredo Lisboa, 05 - Recife

Ingresso: Os últimos ingressos estão à venda. As entradas custam a partir de R$ 60 e estão à venda no site Sympla .