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Famosos No primeiro semestre de 2026, pelo menos seis celebridades tiveram carros roubados no Rio Crimes ocorreram em diferentes pontos da capital e até na Região dos Lagos

O ano de 2026 não tem sido fácil para algumas celebridades da cultura e do esporte no Rio. Pelo menos para algumas delas que circulam de carro pelo estado. Desde o início do ano, pelo menos seis personalidades tiveram seus veículos roubados em assaltos.



E aparentemente não há região segura para este tipo de crime. Há casos envolvendo artistas e atletas nas zonas Norte, Sul, Sudoeste e até na Região dos Lagos. Alguns deles são avaliados em centenas de milhares de reais.

Veja abaixo alguns dos casos que se tornaram públicos listados pelo O Globo.

Marcos Braz

No início de maio, o ex-diretor de futebol do Flamengo e ex-vereador Marcos Braz foi assaltado em São Cristóvão. Sua Mercedes A300, que custa cerca de R$ 340 mil, foi levada. A Polícia Civil localizou o veículo no mesmo dia.





A polícia recuperou o carro de Marcos Braz, que foi diretor do Flamengo — Foto: Reprodução / TV Globo

Leticia Spiller

A atriz é dona de um Toyota SW4, que foi levado em abril enquanto visitava uma amiga na Lagoa, Zona Sul do Rio. O veículo de R$ 400 mil estava estacionado perto do apartamento onde ela estava, quando foi levado pelos criminosos.

Marcos Palmeira

O ator esteve em papéis de protagonista em novelas importantes da TV Globo nos últimos anos, como os remakes de "Pantanal" e "Renascer", além da recente "Três Graças". Ele tem um veículo do mesmo modelo da colega Spiller, que foi furtado quando estava numa festa com atores da TV Globo na Taquara, Zona Sudoeste do Rio. O crime aconteceu em março deste ano.







Alcione

Em janeiro, a cantora entrou para as estatísticas de vítimas de roubo de carros elétricos. Seu BYD Song Plus, segundo híbrido mais vendido do Brasil no ano passado, foi roubado na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, perto do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A sambista passava férias em Angra dos Reis, Costa Verde, e não estava no veículo. No carro, estava apenas o motorista, que não foi ferido na ação dos criminosos.

MC Carol

Em fevereiro, MC Carol relatou ter sofrido um assalto com criminosos armados com fuzis quando ia para um show em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ela perdeu seu Jeep Commander de sete lugares, comprado três meses antes. O veículo é avaliado em R$ 280 mil.





MC Carol publicou um vídeo para relatar o assalto que sofreu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio — Foto: @mccaroldeniteroioficial/Reprodução

John Kennedy

O jogador de futebol do Fluminense tem um Jeep Compass branco, que foi roubado em abril deste ano. O carro foi localizado pela polícia poucas horas depois.





John Kennedy // Daniel Duarte/AFP

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