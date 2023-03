No Quarto Branco, Domitila confessa a Fred jogo psicológico sobre Larissa: "foi blefe"

A- A+

Depois de horas de resistência no Quarto Branco, muitas delas em silêncio, Domitila abriu ao adversário uma estratégia que usou durante a prova. Ela admitiu ter blefado durante uma discussão entre os dois no início do desafio. Domitila havia dito a Fred que poderia ter colocado Larissa no Paredão, mas não o fez.



"Eu já falei pra você que eu sou muito espiritualizada, e eu vi uma coisa aqui que quando acabar tudo isso eu vou te mostrar, e amoleceu meu coração. Por isso que você vai ter o privilégio de saber que, das coisas que eu falei, uma das coisas foi um blefe para poder desestabilizar você psicologicamente. E foi quando eu disse que teve possibilidade da Larissa ir pro Paredão. Aquilo foi um blefe. Nas vezes que a Larissa teve chance de ir pro Paredão, foi realmente a pessoa que tava no momento de decisão que não quis colocar", revelou Domitila.

"Eu tava com meu coração em paz aqui. Eu fico muito feliz, vai de você. Não sei se é válida a tentativa, mas acho que acabou jogando contra você, de usar uma mentira pra tentar me desestabilizar e, honestamente, só me fez muito mais forte", respondeu Fred.

"O que eu vi aqui foi o nome do seu filho", comentou a sister. "Eu vi também, isso que me deu forças. Agora que não saio daqui jamais", garantiu o brother.

"Então isso vai deixar você aqui mesmo com suas necessidades fisiológicas. Espero que você esteja contando os negocinhos que aparecem, porque eu só vou sair aqui no fim da prova", desafiou Domitila.

