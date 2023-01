A- A+

BBB 23 No quarto secreto, Fred Nicácio e Marília apontam eliminados no próximo paredão As conversas sobre o jogo continuam movimentando o Quarto Secreto

As conversas sobre o jogo continuam movimentando o Quarto Secreto. Após conversarem sobre Zé Felipe e Virginia, a dupla Fred Nicácio e Marília especularam sobre os rumos do próximo paredão do BBB 23. Fred afirmou acreditar na saída de Gabriel e MC Guimê, caso eles vão para o paredão.



"Eu acho que se ele cair nessa semana, ele sai. Dependendo, por exemplo, se ele cair com a Key, já era pra ele", disse Marília. "Com a Key, com o Cowboy, já era pra ele. Eu acho que a gente pode mirar no Black e na Domitila", combina Fred.

"No Cristian também e depois vai nos outros depois", completa Marília. "No Gabriel que na hora que ele for, ele sai. E depois no Guimê também. Se mirar no Gabriel é a primeira opção, depois não sei se a galera vai querer manter a mira no Guimê, mas se não mantiver, vai começar a atirar em outros lado". "O Gaga [Bruno]..", sugere a sister. "Não concordo quando o Black fala que o Gaga é forte. Ele não é, gente", responde Fred.





