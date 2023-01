A- A+

bbb 23 No Quarto Secreto do BBB 23, Fred Nicácio flagra falsidade de aliado: "É uma decepção" O brother, ao lado de Marília, viu o momento com o privilégio do card de áudio

Fred Nicácio e Marília ficaram chocados ao flagrarem uma conversa entre Cezar Black e Gabriel Fop durante a festa das líderes Bruna Griphao e Larissa, na madrugada desta quinta-feira (26). Os dois, que estão no Quarto Secreto, usaram os cards para ouvirem os participantes.

Durante a festa, Gabriel tentou jogar Cezar e Cristian, que são do quarto Fundo do Mar, contra Fred Desimpedidos. Nicácio e Marília escutaram uma parte da conversa e falaram sobre a rachadura no próprio grupo. "É uma decepção. Ninguém dali faria o que o Black e o Cris fizeram. Ninguém dali, por isso que é uma decepção. E o Black só está fechado com a gente por sobrevivência. Ele queria estar no outro grupo", disse Fred Nicácio. "A hora que der, ele vaza", concordou a maquiadora.

"Bolei. A não ser que ele esteja jogando isca para o Gabriel, que eu ainda quero acreditar que é uma possibilidade. Porque ele contou meia história. Ele tava na frente do Cris, que ouviu o resto da história lá. E o Cris também ficou quieto. Ele só contou metade da história: 'inicialmente aquele grupo não era o que queria estar'. Ele só contou até essa parte, não contou que depois ele se identificou, que preferiu ficar lá", soltou o médico.

"Mas acabou a ficha também, não deu pra gente ouvir o resto. A gente vai ter que conversar com ele", afirmou Marília. Eles também não gostaram nada da forma que Cezar falou sobre Domitila Barros na festa. "Coitada da Domi. E ela fica conversando... Meu Deus. Tem que abrir os olhos dela. Se eu entrar, vou falar: 'amiga, vem cá'. Vou falar. Não para quebrar o grupo, mas para ela ficar sabendo e ciente. Para ela não ser pega de surpresa", disse Marília.

Após acompanharem tudo durante a festa do BBB 23, Fred e Marília traçaram estratégias para quando um deles voltar para a casa. "Se eu entrar, eu vou com sangue no olho", prometeu a sister. "É bom a gente ouvir essas coisas, pra não ter pena. Quem tem pena é galinha", completou Fred.

