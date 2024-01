A- A+

BBB 24 No Raio-X, Rodriguinho minimiza críticas recebidas no Sincerão: "previsível" Líder ainda enfatizou o fato de ter sido Líder em duas oportunidades no reality

No Raio-X desta terça-feira (23) do BBB 24, o Líder Rodriguinho comentou sua forma de jogar, após as críticas que recebeu dos brothers no Sincerão da última segunda-feira (22). De acordo com o cantor, a dinâmica foi "previsível".

"Achei que fosse ser mais pesado. Foi tranquilo para mim, até porque foi muito óbvio, muito previsível que eles iam falar sobre mim. E como, realmente, estou sendo muito sincero nas coisas, para mim, foi bem fácil", explicou.

Durante o jogo, os brothers tinham que apontar qual participante, na visão de cada um, era inútil na casa. Rodriguinho foi o escolhido de Marcus Vinícius. "A palavra não foi bem usada, mas falaram que sou inútil. Inútil e líder duas vezes, né? E as pessoas que não foram? Não dá para entender", minimizou.

