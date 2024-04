A- A+

TELEVISÃO "No Rancho Fundo": conheça o pernambucano que desenhou a abertura da nova novela da Globo Perron Ramos trabalha com ilustrações há dez anos e já fez criações para outro folhetim da emissora carioca

Quem está acompanhando “No Rancho Fundo”, que estreou nesta semana na TV Globo, já se deparou com o trabalho de Perron Ramos. O artista pernambucano, de 37 anos, é o responsável pelas coloridas ilustrações que chamam a atenção do público na abertura da nova novela das 18h.

A criação de Perron compõem a animação que serve de introdução para cada capítulo do folhetim. Ao som de uma versão em forró da música “No Rancho Fundo”, cantada por Elba Ramalho e Natascha Falcão, os desenhos de Perron representam a jornada da família Leonel Limoeiro, protagonista da trama de Mário Teixeira.

O convite para assinar a abertura veio após um trabalho em outra novela da mesma equipe. “Eu tinha feito as ilustrações para o teaser de ‘Mar do Sertão’ (2022), apenas para as redes sociais. O diretor de arte com quem eu havia trabalhado entrou em contato comigo no começo do ano, perguntando se eu estaria disponível para um projeto maior. Lógico que eu respondi que estava preparado”, relembrou o artista.

A linguagem visual da abertura de “No Rancho Fundo” presta homenagem à xilogravura, técnica empregada na literatura de cordel. Essa estética já era a principal referência de Perron em seus desenhos, buscando um olhar contemporâneo - e que também “bebe” do surrealismo - para a ilustração nordestina.

O processo de criação da animação, segundo o ilustrador e artista plástico, foi realizado em parceria com a equipe de arte da novela. O artista recebeu o storyboard e indicações de elementos que deveriam estar presentes, ganhando liberdade para criar a partir disso. Perron conta que ver o resultado na tela da televisão foi uma “emoção grande”.

“Eu fiquei ainda mais feliz porque, na estreia, eu estava assistindo à novela com os meus amigos, comemorando essa conquista junto com eles. Ver todo o meu empenho sendo representado na Globo, transmitido para o Brasil e para o mundo, foi uma conquista, ainda mais sabendo que isso vai ficar no ar por alguns meses. Vindo de onde eu vim, da periferia, isso era algo inimaginável”, apontou.

Morador do Recife, Perron foi criado no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana. O desenho faz parte da sua vida desde a infância, mas virou profissão há dez anos. Designer gráfico por formação, ele era diretor de arte em uma agência de publicidade quando decidiu largar tudo para viver das ilustrações.

Como ocorre com tantos outros artistas de sua geração, as “portas se abriram” para Perron graças à internet. Começou a divulgar suas criações por meio de uma página nas redes sociais, atraindo a atenção de famosos, como o cordelista e poeta Bráulio Bessa. Depois, assinou trabalhos para diferentes marcas, em campanhas publicitárias e produtos.

Veja também

SÃO JOÃO 2024 São João de Caruaru 2024 começa nesta sexta (19), com shows na zona rural da cidade