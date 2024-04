A- A+

TELEVISÃO "No Rancho Fundo", nova novela das 18h, estreia nesta segunda (15); conheça a trama A trama resgata personagens de "Mar do Sertão" e apresenta novas histórias ao público

No fictício distrito de Lasca Fogo, incrustado no Sertão do Cariri, vive a família Leonel Limoeiro, afastados dos avanços tecnológicos e também da maldade do mundo. Os seus membros levam uma vida simples, porém feliz, que muda totalmente com a descoberta de uma pedra preciosa. Essa é a trama de “No Rancho Fundo”, nova novela da faixa das 18h, que estreia hoje na TV Globo.

André Beltrão está de volta à telinha no papel de Zefa Lionel, protagonista do folhetim escrito por Mario Teixeira e dirigido por Allan Fiterman. Liderando com valentia três filhos, quatro afilhados, uma irmã mais nova e o marido, ela encontra em uma gruta de sua propriedade uma turmalina paraíba, garantindo uma vida bilionária para a família.

Do lugarejo afastado de tudo, os personagens se mudam para Lapão da Beirada, cidade mais desenvolvida da região. Por lá, terão que enfrentar a ganância de muitos. “Eles vão ficar encantados e acho que alguns vão se perder”, adianta Alexandre Nero, que interpreta Tico Leonel, esposo de Zefa. Para o ator, a convivência familiar é o cerne da nova novela. “A história retrata uma família que, como qualquer outra, tem brigas, abraços, beijos, amores, desafetos e problemas”, aponta.



Assim que as primeiras imagens de “No Rancho Fundo” foram divulgadas, a novela recebeu críticas pela caracterização dos personagens. Para Mario Teixeira, no entanto, a percepção inicial já foi superada e a opinião das pessoas deve mudar com a estreia. “A gente vai mostrar um Sertão verdejante. Mais da metade do nosso elenco é formado por atores nordestinos, mas também temos gente do Norte, do Sul e do Sudeste. Na verdade, essa novela é um mergulho na alma brasileira”, defende o autor.

Essa é a segunda novela de Mario Teixeira ambientada no Nordeste do Brasil. Em 2022, também em parceria com o diretor Allan Fiterman, ele levou ao ar “Mar do Sertão”. Alguns personagens da trama anterior, inclusive, estão neste novo trabalho, mas o dramaturgo destaca que não se trata de uma continuação. “É uma história absolutamente nova”, afirma.

De acordo com o ator, a decisão de trazer de volta personagens de “Mar do Sertão” foi motivada por “pura pressão popular”. Uma dessas figuras que retorna em “No Rancho Fundo” é o corrupto Sabá Bodó. Agora, ele é prefeito de Lapão da Beirada e promete repetir suas falcatruas por lá. Welder Rodrigues, que vive o político bonachão, relembra o sucesso do papel na novela anterior. “Sou brasiliense e o melhor elogio que recebi foi no aeroporto, quando uma senhora nordestina perguntou se eu também era nordestino. Esse é o nosso trabalho como atores”, pontuou.

De fora de Pernambuco, há outros tantos nomes conhecidos pelo público. José Loreto e Luisa Arraes fazem os vilões que tentarão de tudo para atrapalhar o romance de Quinota (Larissa Bochinno), filha de Zefa Lionel, e Artur (Túlio Starling). Clara Moneke, Eduardo Moscovis, Titina Medeiros e Thardelly Lima, entre outros, também compõem o elenco.



*O repórter viajo ao Rio de Janeiro a convite da TV Globo

