TELEVISÃO "No Rancho Fundo": saiba quem são os pernambucanos no elenco da nova novela das 18h A trama criada por Mario Teixeira estreia nesta segunda-feira (15), na TV Globo

Ambientada no Sertão do Cariri, “No Rancho Fundo” - novela que estreia nesta segunda-feira (15), na faixa das 18h da TV Globo - tem um elenco composto em grande parte por atores nordestinos. Entre esses atores e atrizes de diferentes estados, há também pernambucanos.

Um dos destaques é a recifense Natascha Falcão. Ela vive Lola, uma das funcionárias do Cabaré Voltagem, comandado pela vilanesca Deodora (Debora Bloch). Indicada ao Grammy Latino de Artista Revelação no ano passado, a cantora e atriz também solta a voz na música de abertura do folhetim.

Ao lado de Elba Ramalho, Nastasha regravou a canção “No Rancho Fundo”, clássico de Ary Barroso e Lamartine Babo, mais conhecido nas vozes de Chitãozinho & Xororó. Além disso, ela está na trilha sonora com “Adeus”, composição da também pernambucana Bia Marinho e que integra seu álbum “Ave Mulher”.

“Está sendo maravilhoso unir todos os meus dons e fazer as duas coisas que eu mais gosto, que é cantar e atuar”, comentou a artista, que tem raízes familiares em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

A nova novela das 18h marca a estreia de Duda Rios, nome conhecido dos palcos teatrais, com um papel fixo na TV. Fundador do grupo teatral Barca dos Corações Partidos, o ator encarna Tobias Aldonço, gerente do Grande Hotel São Petersburgo. “Essa novela é muito generosa com a minha bagagem, porque, além de trazer a cultura nordestina como frente, o meu personagem tem uma marcação teatral muito forte. Me sinto muito confortável em cena”, afirmou.

Duda vai contracenar frequentemente com, pelo menos, dois conterrâneos. Um deles é Alex Patrício. Depois de participar da série “Justiça” e da novela “Amor de Mãe”, ele estreia no horário como Celso Batistão, outro funcionário do hotel, que sempre tenta “puxar o tapete” do colega de trabalho. “A novela das 18h tem esse tom de humor e, como eu tinha vindo de uma das 21h, tive um pouco de dificuldade. O Duda me ajudou bastante nisso de levar o personagem para um lado cômico”, disse.

Já Rhaisa Batista interpreta Fé, noiva de Tobias Aldonço. Ao lado das irmãs, Esperança (André Bak) e Caridade (Clara Moneke), ela comanda as fofocas da cidade. “Ela é uma moça da igreja, toda recatada e está sendo enrolada há um tempão pelo noivo”, detalhou.

Nascida no Recife, Rhaisa foi criada em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata de Pernambuco. Essa origem a ajudou a compor sua nova personagem. “Essa ambiência de Lapão da Beirada [cidade fictícia onde a trama acontece] faz muito parte de mim. Pude trazer de volta o meu sotaque, que já tive que limpar muito ao longo desses anos para outros personagens. Foi, realmente, um resgate das minhas raízes”, comemorou.



"No Rancho Fundo" é escrita por Mario Teixeira e conta com direção artística de Allan Fiterman. A trama acompanha as reviravoltas na vida de Zefa Leonel (André Beltrão) e sua família, que mudam de vida após a descoberta de uma pedra preciosa em sua propriedade.



*O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da TV Globo

