literatura Eliane Robert lança, no Recife, livro que reúne contos eróticos brasileiros "O Corpo Desvelado - Contos Eróticos Brasileiros (1922-2022)" reúne um século de literatura erótica brasileira e será lançado no Museu do Estado

A crítica literária e professora da Universidade de São Paulo (USP) Eliane Robert lança, nesta sexta-feira (3), o livro O Corpo Desvelado - Contos Eróticos Brasileiros (1922-2022), da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

O evento acontece das 17h às 20h, no Museu do Estado, localizado no bairro das Graças, no Recife.

Como parte do lançamento, Eliane Robert vai ministrar, com a participação de Schneider Carpeggiani, uma aula aberta ao público sobre a história dos contos eróticos no Brasil.

A intelectual possui uma longa carreira acadêmica focada na literatura e diversos projetos de pesquisa sobre escritos eróticos.

Sobre o livro

O Corpo Desvalado inicia com a provocação: “O que se sabe do corpo erótico além daquilo que não se sabe?”.

Para revelar um pouco desse corpo erótico, Eliane traz à tona contos de diversos autores em um recorte temporal que cobre os últimos cem anos da literatura.

Dividido em nove tópicos, o livro reúne textos de 45 homens e 18 mulheres. Escritos picantes em que a volúpia é encarnada por diversos personagens de nossa literatura. Estão entre os autores presentes na obra Lygia Fagundes Telles, Ferreira Gullar, Otto Lara Resende e Dalton Trevisan.

Serviço

Obra: O Corpo Desvelado - Contos Eróticos Brasileiros (1922-2022)

Data e horário: Sexta-feira, 3 de fevereiro, das 17h às 20h

Local: Museu do Estado de Pernambuco - Mepe (Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Zona Norte do Recife)

Preço do livro: R$ 90 (impresso) e R$ 32 (e-book)

